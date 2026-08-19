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Головна загроза - для Києва та області: росіяни готові завдати чергового удару

Віталій Кірсанов
19 серпня 2026, 16:48
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Розвідка США попереджає, що з цієї ночі до 23 серпня армія РФ планує масовано атакувати Україну.
Росіяни готові завдати чергового удару по Україні
Росіяни готові завдати чергового удару по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Атаки слід очікувати "сьогодні-завтра"
  • Основними цілями можуть стати об’єкти промислових комплексів та логістичної інфраструктури Києва та області

Російські окупанти готуються до нанесення чергового масованого ракетного удару по території України із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атаку слід очікувати "сьогодні-завтра". Про це 19 серпня попередили монітори.

Протягом дня фіксується передислокація 6 літаків Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленя/Енгельс".

відео дня

Основна загроза - для Києва та області.

Крім того, розвідка США застерігає, що з цієї ночі до 23 серпня армія РФ планує масовано атакувати Україну, задіявши близько 100 ракет різних типів. До удару залучать не тільки десятки балістичних ракет, а й близько 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/160.

Готовність ворога щодо озброєння:

  • 8 ракет "Онікс";
  • 40 крилатих ракет "Х-101";
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • до 40 балістичних ракет із Брянська, Курська, Воронежа;
  • реактивні "Шахеди".

Основними цілями можуть стати об’єкти промислових комплексів та логістичної інфраструктури Києва та області.

Як уточнює "єРадар", окрім стратегічних бомбардувальників, які будуть залучені до потенційної масованої ракетної атаки, ворог утримує в готовності близько 40 балістичних ракет у Брянській, Курській та Воронезькій областях.

"Для крилатих ракет визначено об’єкти ураження військово-промислового та логістичного комплексу по всій території України. Для балістичних - такі самі об’єкти в Києві", - йдеться в повідомленні.

Головна загроза — для Києва та області: росіяни готові завдати чергового удару
Інфографіка: Главред

Чи атакує РФ Україну 24 серпня: прогноз

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко не виключає, що Росія може використати День незалежності для нового масованого удару.

За його словами, на сьогодні немає жодних підтверджених вихідних даних щодо планів Кремля на 24 серпня, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

"Наразі я не маю інформації, бо розвідувальні дані надходять поступово: тривають роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім відбуваються дипломатичні переговори. Це не так, що Путін просто захотів - і все", - пояснив Костенко у коментарі "24 Каналу".

Водночас він переконаний, що глава Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається в такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

Атака БПЛА на Київ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали попереджали, що армія РФ проводить підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території України із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атаку слід очікувати в найближчі кілька діб.

Також 18 серпня російський реактивний безпілотник уперше дістався до Рівненської області. За даними моніторингових ресурсів, дрон летів із тимчасово окупованого Криму й подолав близько 900 км по території України.

Крім того, ввечері 18 серпня Київ та область зазнали атаки російських реактивних БПЛА, у столиці спрацювала ППО. У Дніпровському районі Києва уламки БПЛА впали у дворах п’ятиповерхових будинків.

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Про ресурс: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний та моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БПЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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