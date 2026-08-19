У гурту Green Grey сталася ще одна трагедія: Мурик просить про допомогу

Учасник Green Grey повідомив, що його дружині поставили онкологічний діагноз, і родині не вистачає грошей на лікування.

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Дружина Муріка з гурту Green Grey тяжко хвора / Колаж Главред, фото Instagram/murik_greengrey

Коротко:

Лікування триватиме щонайменше рік

Сім'ї не вистачає грошей на терапію

У дружини учасника гурту Green Grey Дмитра Муравицького (Муріка) Юлії виявили онкологічне захворювання.

Про це сам артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Музикант звернувся до підписників із проханням про допомогу - майже через рік після смерті свого колеги Андрія "Дизеля" Яценка.

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У гурту Green Grey зараз дуже важкі часи / УНІАН

Мурик повідомив, що Юлія вже розпочала курс лікування, і артист чесно розповів, скільки часу та ресурсів це потребуватиме. Вартість препаратів виявилася непосильною для родини, тому Мурик звернувся безпосередньо до своєї аудиторії.

"На жаль, у мене не дуже хороші новини. Моїй дружині Юлії поставили онкологічний діагноз. Ми вже розпочали курс цільової хіміотерапії, який триватиме протягом року. Але, на жаль, наших фінансових ресурсів не вистачає, тому звертаюся до вас із проханням про допомогу. Будемо вдячні за допомогу", - сказав музикант, додавши в описі посилання на банківський рахунок для пожертв.

Мурик просить про допомогу / Скріншот Instagram/murik_greengrey

Зазначимо, що Юлія - друга дружина Муріка, і зазвичай артист уникає публічності, коли мова заходить про сім’ю. Ситуація зі здоров’ям дружини стала одним із небагатьох випадків, коли він відкрито заговорив про особисте.

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Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується поєднання різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро та ін. "Дизель" і "Мурик" жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi у 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм та професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогодні група випустила сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень та концертний альбом "Дві епохи".

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