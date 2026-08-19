"Намагалися позбутися": мати Хайден Пенетьєррі розповіла про смерть доньки

Мати померлої актриси розповіла про те, хто був поруч із нею.

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Хайден Панеттьєрі померла у віці 36 років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

Що заявила мати актриси

Про кого вона розповіла

Мати померлої актриси Хайден Панеттьєрі, Леслі Фогель, порушила мовчання щодо трагічної смерті актриси у віці 36 років.

"Я думаю, що Хейден була неймовірно талановитою людиною в багатьох сферах", - сказала Фогель в інтерв’ю NBC News. "І я думаю, що для молодих людей, які виросли в індустрії розваг, - це боротьба, це дуже складна індустрія, і для них, на жаль, не рідкість збитися зі шляху".

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Скорботна мати, яка сама була актрисою мильних опер, також розкритикувала бойфренда своєї доньки, Браяна Хікерсона, з яким у неї були стосунки на момент смерті.

Хайден Панеттьєрі не дожила до дня народження кілька днів / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

"Цей чоловік у її житті, від якого ми намагалися позбутися досить тривалий час, був з нею в момент її смерті", - додала Фогель, - "і це був Брайан Хікерсон".

Фогель повідомила виданню, що у неї дуже мало інформації про розслідування трагічної смерті актриси, яке триває, але вона планує поговорити з детективом.

Згідно з аудіозаписом дзвінка до служби 911, Панеттьєрі було знайдено мертвою в елітному житловому комплексі в Грінвіллі, Південна Кароліна, 16 серпня після, ймовірно, "передозування".

Хайден Панеттьєрі пішла з життя дуже рано / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Того ж дня батько Хейден, Скіп Панеттьєрі, підтвердив "трагічну смерть" з "найглибшим сумом".

Поліцейський звіт, отриманий Page Six у вівторок, показав, що Панеттьєрі, яка в останні місяці боролася з "серйозними проблемами зі здоров’ям", приймала "пакет з ліками" на момент смерті. Назви ліків були вилучені зі звіту.

У звіті також повідомляється, що Брайан і його брат, Зак Хікерсон, перебували з Панеттьєрі в момент її смерті. Згідно зі звітом, Брайан "не виявляв емоцій" доти, доки Панеттьєрі не було офіційно оголошено мертвою.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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