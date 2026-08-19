"Я ваш брат": Річард Гір записав звернення до українців

Річард Гір записав відеозвернення, у якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика.

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Річард Гір записав звернення до українців / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Відео було знято за ініціативою проєкту Ukraine WOW

Підготовка звернення тривала протягом тривалого часу

Відомий американський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею незалежності України. З нагоди свята він записав відеозвернення, у якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика та висловив підтримку народу України.

Відео було знято з ініціативи проєкту Ukraine WOW. Для звернення Гір обрав вірш "Інший" Юрія Іздрика у перекладі Романа Івашківа та Ерін Моуре.

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Актор передав українцям свої найкращі побажання та наголосив, що й надалі підтримує їх.

"Я звертаюся до вас із Нью-Йорка і передаю свої найкращі побажання. Сьогодні я хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат", - сказав Річард Гір.

Останні рядки вірша актор промовив українською мовою.

Співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей подякували Гіру за участь у проєкті та окремо відзначили його вимову останнього рядка вірша українською.

"На п’ятому році великої війни кожен голос, що нагадує про Україну, має величезне значення", - підкреслили вони.

За словами організаторів, підготовка звернення тривала тривалий час спільно з командою актора. При цьому аж до останнього моменту не було впевненості, що зйомка дійсно відбудеться.

Ситуація прояснилася несподіваним чином: у червні на латвійському телебаченні вийшло інтерв’ю з Гіром, у якому він розповів про роботу над читанням вірша українського автора. Після того як цю інформацію поширили українські ЗМІ, організатори зрозуміли, що проєкт отримав остаточне підтвердження.

Дивіться звернення Річарда Гіра

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Про особу: Річард Гір Річард Гір - американський актор. Лауреат премії "Золотий глобус" та номінант на премію "Еммі". За даними Вікіпедії, Гір найвідоміший за ролями у фільмах "У пошуках містера Гудбара" (1977), "Дні жнив" (1978), "Американський жиголо" (1980), "Офіцер і джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красуня" (1990), "Первісний страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Мене там немає" (2007) та "Хатіко: Найвірніший друг" (2009). Крім того, актор підтримав українців у війні з російськими окупантами. Свою позицію він озвучив під час свого онлайн-виступу на другому "Саміті перших леді та джентльменів" у Києві.

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