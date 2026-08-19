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Популярна українська співачка вагітна втретє: що відомо

Олена Кюпелі
19 серпня 2026, 22:06
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Українська співачка Ірина Федишин поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.
Ірина Федишин із чоловіком та синами
Ірина Федишин із чоловіком та синами стануть багатодітною родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Коротко:

  • Яким відео поділилася співачка
  • Що вона розповіла про свій стан

Українська співачка Ірина Федишин, яка ще у квітні інтригувала заявою про третю дитину, нарешті розкрила свою головну таємницю.

Батьки двох хлопчиків, співачка та її чоловік, очікують на третю дитину. Про це співачка розповіла у світлому відео на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Ірина Федишин вагітна втретє
Ірина Федишин вагітна втретє / Скріншот Instagram/irynafedyshyn

"Час розкрити наш секрет. Незабаром наша родина поповниться. Не віриться, що я переживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", - поділилася радістю вона.

Ірина Федишин вагітна втретє
Ірина Федишин вагітна втретє / Скріншот Instagram/irynafedyshyn

Співачка також опублікувала відео, на якому позує в білій мереживній сукні з великим букетом білих квітів.

Федишин поки що не розкриває стать третьої дитини. Відомо, що пара вже виховує двох хлопчиків.

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Про особу: Ірина Федишин

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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