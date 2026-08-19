Україну накриє погодний контраст: де чекати гроз, а де - +34 градуси

Синоптики попередили, що завтра вдень місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у четвер

Де температура підскочить до +34 градусів

Погода в Україні у четвер, 20 серпня, буде хмарною. Місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, завтра вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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"Без опадів, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря вночі складатиме +11…+16 градусів, вдень потеплішає до +25…+30 градусів. Водночас найспекотніше буде на південному заході країни, де температура підскочить до +34 градусів.

Погода 20 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області 20 серпня прогнозується мінлива хмарність без опадів, лише вдень місцями по області очікується короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів, вдень буде +25…+30 градусів.

У Києві вночі температура складатиме +14…+16 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+30 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 19 серпня буде нестійкою у більшості областей через атмосферний фронт, який зумовить коливання тиску та вологості повітря.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що 19 серпня по всій Україні прогнозується комфортний температурний режим - +23…+29 градусів. Однак, за її словами, далі протягом тижня спека знову посилиться.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні найближчими днями буде теплішою за середні багаторічні показники. Особливо спекотно буде у центральних та південних областях, де в окремі дні температура повітря сягатиме +36…+38 градусів.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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