Росія перекидає Ту-95МС: коли ракети полетять на міста України

Росія активізувала стратегічну авіацію. Спостерігачі повідомили про підготовку нового ракетного удару.

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​ Армія РФ готує масований ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія ​

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Передислокація семи бомбардувальників Ту-95МС вже почалася

Активність військової мережі вказує на готовність до атаки

Удари стратегічної авіації очікуються у найближчі дні

Армія РФ готується до завдання масованого ракетного удару по території України із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атаку слід очікувати у найближчі кілька діб. Про це 19 серпня попередили монітори.

Як повідомляє єРадар, розпочинається передислокація літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми "Оленя" та "Енгельс". Станом на 09:30 зафіксовано виліт першого літака. Загалом планується переліт семи літаків.

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"Ворог завершив підготовку до завдання масованого ракетного удару по території України із застосуванням літаків стратегічної авіації, якого слід очікувати у найближчі кілька діб", - попередили монітори.

Канал Strategic Control повідомив о 09:50 про активність російської голосової мережі стратегічної авіації РФ на тренувальній частоті.

"Ймовірно, відбудуться перельоти стратегічної авіації з Далекосхідної частини РФ до Західної Європи або навпаки. Існує ймовірність тренувальних/передислокаційних рейсів", - йдеться в повідомленні.

О 10:04 спостерігачі уточнили, що здійснюється передислокація щонайменше одного стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленя".

О 10:10 Strategic Control повідомив, що здійснюється передислокація щонайменше шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленя".

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ готує масований удар: попередження розвідки

Розвідка США попередила Україну про високу ймовірність масованого удару по Києву та області упродовж найближчих 48 годин. Про це 18 серпня повідомив військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко.

За його словами, попередження від розвідувального співтовариства США українська влада отримала близько 16:35. Водночас оцінка накопичених Росією засобів ураження, за його даними, залишається незмінною - близько 30 ракет.

Чи атакує РФ Україну 24 серпня: прогноз

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко не виключає, що Росія може використати День незалежності для нового масованого удару.

За його словами, на сьогодні немає жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

"Наразі я не маю інформації, бо розвідувальні дані надходять поступово: тривають роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім відбуваються дипломатичні переговори. Це не так, що Путін просто захотів - і все", - пояснив Костенко у коментарі "24 Каналу".

Водночас він переконаний, що глава Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається в такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

РФ буде завдавати ракетних ударів 3–4 рази на місяць: прогноз ГУР

Країна-агресор Росія щомісяця перевиконує план з виробництва основних типів ракет на 110-120% і готує серію комбінованих ударів по оборонно-промисловому комплексу та критичній інфраструктурі України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

Розвідка фіксує, що Росія здатна щомісяця здійснювати 3–4 комбіновані атаки з використанням ракет різних типів та безпілотників. Основними об’єктами таких ударів залишаються Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків - центри українського оборонно-промислового комплексу.

"Противник бачить серйозну загрозу і дуже ретельно веде розвідку у двох напрямках нашого ОПК. Перший - це наша балістика, вони намагаються не допустити виходу на серійне виробництво цього озброєння. Друге - все, що пов’язано з БПЛА та FPV-дронами", - сказав генерал-майор в інтерв’ю РБК-Україна.

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