РФ вдарила по будівлі поліції в Житомирі: є загиблі та десятки постраждалих

Наразі на місці удару працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.

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Наслідки удару по Житомиру / колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

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Внаслідок удару по Житомиру загинули двоє поліцейських

Щонайменше 20 людей постраждали

Виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху

У середу, 19 серпня, Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль". Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив виконувач обов'язків Голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

"Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху", - йдеться у повідомленні. відео дня

А його словами, це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає.

Він додав, що на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

"Ми допомагаємо постраждалим, забезпечуємо безпеку людей і документуємо кожен наслідок цієї атаки. Я хочу окремо звернутися до наших поліцейських. Дякую, що попри біль і втрату, ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте нести службу, допомагати людям і тримати безпеку країни", - наголосив Цуцкірідзе.

Він також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та побажав усім постраждалим якнайшвидшого одужання.

Моніторингові канали попереджали, що російські окупанти готуються до нанесення чергового масованого ракетного удару по території України із застосуванням літаків стратегічної авіації.

Зокрема, протягом дня фіксується передислокація 6 літаків Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленя/Енгельс".

"Для крилатих ракет визначено об’єкти ураження військово-промислового та логістичного комплексу по всій території України. Для балістичних - такі самі об’єкти в Києві", - наголосили монітори.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух повітряних цілей типу "Бандероль" у напрямку Житомира з півночі. Повітряну тривогу в місті та районі оголосили близько 15:34.

Увечері 18 серпня Росія атакувала Рівненщину. За даними моніторингових каналів, уперше до області дістався російський реактивний дрон, який летів із окупованого Криму.

Країна-агресор Росія вранці 18 серпня атакувала селище Печеніги у Харківській області. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. Загинуло 10 людей, ще 8 постраждали.

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