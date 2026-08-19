Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

Коротко:
- Що збиралася зробити актриса
- Яке рішення вона прийняла щодо доньки
Американська актриса Хайден Панеттьєрі планувала поїздку в Україну, щоб зустрітися зі своєю 11-річною дочкою Каєю, однак не встигла реалізувати ці плани - зірка трагічно померла у віці 36 років.
За словами близького друга актриси, незадовго до смерті Панеттьєрі говорила про бажання взяти відпустку й провести час із дочкою. Кайя жила в Україні разом із батьком - колишнім нареченим актриси, боксером Володимиром Кличком. Про це повідомляє Page Six.
Незважаючи на те, що у 2018 році Панеттьєрі передала опіку над дочкою батькові на тлі боротьби з післяпологовою депресією та залежностями, вона зберігала з Каєю тісний емоційний зв’язок. Актриса регулярно спілкувалася з нею через відеозв’язок і намагалася відвідувати її при першій нагоді.
Друзі підкреслюють, що донька завжди була головним пріоритетом у житті Панеттьєрі. "Вона любила її понад усе", - розповів один із близьких людей актриси, додавши, що Кая була центром її світу.
Смерть актриси стала шоком для її оточення. За попередніми даними, мова може йти про передозування, однак офіційна причина поки що не підтверджена.
Хайден Панеттьєрі відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл". Її раптова смерть і зустріч із донькою, що так і не відбулася, стали трагічним завершенням історії, у центрі якої завжди залишалися сім’я та материнство.
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Про особу: Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко
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