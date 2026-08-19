Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

Друзі наголошують, що донька завжди була головним пріоритетом у житті Панеттьєрі.

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Гайден Панеттьєрі збиралася до доньки / Колаж Главред, фото Instagram/haydenpanettiere

Коротко:

Що збиралася зробити актриса

Яке рішення вона прийняла щодо доньки

Американська актриса Хайден Панеттьєрі планувала поїздку в Україну, щоб зустрітися зі своєю 11-річною дочкою Каєю, однак не встигла реалізувати ці плани - зірка трагічно померла у віці 36 років.

За словами близького друга актриси, незадовго до смерті Панеттьєрі говорила про бажання взяти відпустку й провести час із дочкою. Кайя жила в Україні разом із батьком - колишнім нареченим актриси, боксером Володимиром Кличком. Про це повідомляє Page Six.

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Як виглядає дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Незважаючи на те, що у 2018 році Панеттьєрі передала опіку над дочкою батькові на тлі боротьби з післяпологовою депресією та залежностями, вона зберігала з Каєю тісний емоційний зв’язок. Актриса регулярно спілкувалася з нею через відеозв’язок і намагалася відвідувати її при першій нагоді.

Друзі підкреслюють, що донька завжди була головним пріоритетом у житті Панеттьєрі. "Вона любила її понад усе", - розповів один із близьких людей актриси, додавши, що Кая була центром її світу.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Смерть актриси стала шоком для її оточення. За попередніми даними, мова може йти про передозування, однак офіційна причина поки що не підтверджена.

Хайден Панеттьєрі відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл". Її раптова смерть і зустріч із донькою, що так і не відбулася, стали трагічним завершенням історії, у центрі якої завжди залишалися сім’я та материнство.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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