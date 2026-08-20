Ворог запустив "Калібри" з моря та підняв ТУшки у повітря: коли очікувати ракети

Росія готує черговий масований удар по Україні, а її стратегічна авіація рухається до ймовірних пускових рубежів.

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РФ готує нову масовану атаку по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

РФ готує новий масований комбінований удар по Україні

У повітрі сім Ту-95МС та два Ту-160

Росія запустила "Калібри" з Чорного моря

Країна-агресорка Росія, ймовірно, завершила підготовку до нового масованого комбінованого удару по Україні. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічної авіації РФ та пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Входженя ракет "Калібр" в повітряний простір України очікуємо впродовж 45 хвилин", - зазначають аналітики. відео дня

Крім того, за даними моніторингу у повітрі перебувають сім бортів Ту-95МС та два Ту-160, які вилетіли з різних російських аеродромів. Попередньо їхні вильоти оцінюють як бойові.

Водночас монітори попереджають, що час можливого входження ракет у повітряний простір України може змінюватися залежно від місця та моменту пуску.

За їхніми оцінками, якщо пуски відбудуться з району Енгельса, ракети можуть з'явитися в українському небі орієнтовно у проміжку 02:10–03:40. У разі запусків із району Каспійського моря їх можуть очікувати приблизно 04:00–05:00.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

При цьому аналітики наголошують, що зазначені часові проміжки є приблизними та можуть суттєво змінитися.

"Час дуже приблизно, з великою погрішністю", - попереджають моніторингові канали.

Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Оноволено.Аналітики відзаначають, що ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 продовжують рух у напрямку ймовірних пускових рубежів.

За попередніми оцінками, до входження літаків у район можливих пусків із Вологодської області може залишатися близько 50 хвилин.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 серпня російські безпілотники завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шестеро – поранені.

Крім того, 20 серпня у Житомирі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 19 серпня. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, унаслідок атаки загинули двоє працівників поліції - 32-річний капітан Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.

Нагадаємо, що увечері 18 серпня Росія атакувала Рівненщину. За даними моніторингових каналів, уперше до області дістався російський реактивний дрон, який летів із окупованого Криму.

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Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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