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У Києві лунають гучні вибухи: РФ атакує столицю балістикою та "Цирконами"

Руслан Іваненко
20 серпня 2026, 00:10
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У Києві лунають гучні вибухи: РФ атакує столицю балістикою та
/ Колаж: Главред, фото (ілюстративне): УНІАН, скріншот

Увечері 19 серпня Росія, країна-агресорка, атакукє Київ балістичними гіперзвуковими протикорабельними ракетами "Циркон". Під час повітряної тривоги у столиці пролунали гучні вибухи.

Про ракетну загрозу для Києва повідомили Повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, балістичні ракети рухалися із Сумської, Чернігівської та Полтавської областей у напрямку столиці.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці та закликав мешканців залишатися в укриттях.

відео дня

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" – зазначив він.

Оновлено 00:32 У Солом’янському районі Києва, за попередньою інформацією, люди можуть залишатися заблокованими в укритті. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце.

Водночас у Святошинському районі внаслідок атаки загорілися складські приміщення. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено 00:27 У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено приміщення дитячої лікарні. У будівлі вибило вікна.

На території медзакладу також спалахнули автомобілі. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено 00:21 У Солом’янському та Дарницькому районах Києва зафіксували виклики медиків. Бригади екстреної медичної допомоги вже прямують на місця подій.

Оновлено 00:18 У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків біля п’ятиповерхового житлового будинку вибило вікна. Також на місці виникла пожежа.

Наразі до будинку прямують екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Оновлено 00:15 У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Оновлено 00:08 За словами мера, у Святошинському районі зафіксували влучання на територію нежитлової забудови. У Дарницькому районі також виникла пожежа у нежитлових приміщеннях.

На момент повідомлення ракетна загроза для столиці зберігалася. Кличко наголосив, що на Київ продовжують летіти ракети, і закликав мешканців залишатися в укриттях.

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