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Путін згадав "СВО" та заговорив про повернення військових – що сказав

Марія Николишин
19 серпня 2026, 20:33
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Диктатор доручив регіонам заздалегідь вирішувати, куди прилаштувати учасників війни проти України.
Путін згадав 'СВО' та заговорив про повернення військових – що сказав
Путін уже готується до повернення військових / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

  • Путін закликав завчасно готуватися до повернення окупантів
  • Він наголосив на працевлаштуванні великої кількості людей
  • Терміни закінчення війни залишилися неозвученими

Російський диктатор Володимир Путін несподівано закликав завчасно готуватись до повернення військових з війни Росії проти України. Зокрема, він заговорив про необхідність допомогти їм із працевлаштуванням. Його заяву цитують росЗМІ.

Зокрема, Путін заговорив про повернення окупантів з зони так званої "СВО". Він закликав регіони заздалегідь готуватися до цього, бо, мовляв, військових повернеться "багато".

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"Це питання повернення наших хлопців із лінії бойового зіткнення після закінчення "спеціальної військової операції". Багато людей, їх потрібно працевлаштувати", - сказав диктатор.

За його словами, окупанти повертатимуться зі "здоровими амбіціями", тому "серйозну роботу" варто розпочати завчасно.

Водночас наразі слова російського диктатора не сигналізують про конкретні терміни закінчення війни.

Чи продовжуватиме Путін війну

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський говорив, що російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, продовжить війну проти України, попри проблеми в економіці РФ, ситуацію на фронті та удари українських військових по території Росії.

За його словами, особисті інтереси Путіна не обов’язково збігаються з інтересами Росії.

"Інтерес Путіна полягає в тому, щоб продовжувати війну незалежно від того, наскільки Росія її виграє чи програє. Бо припинення війни ставить перед Путіним такі проблеми, які він, можливо, не вирішить", - пояснив він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, видання Financial Times писало, що голова Комісії з образотворчих мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший під час червневої поїздки до Санкт-Петербурга провів непублічні зустрічі з представниками Кремля. В США сподівалися, що нетиповий посланець,на кшталт Кука, може зламати дипломатичний глухий кут довкола війни Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький переконаний, що країна-агресорка Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року.

Хоча Путін хоче продовжувати війну проти України, всередині країни-агресора Росії підтримки таких намірів майже не залишилося. Частка росіян, які негативно оцінюють політичну обстановку у власній країні, зросла до 70%.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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