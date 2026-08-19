"Вперше зіткнувся з жахом": Кіркоров у Сочі завив через українські дрони

Путініст Кіркоров тепер скаржиться своїм шанувальникам, що не може провести концерт.

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Кіркоров поскаржився на українські безпілотники / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

На що скаржиться Кіркоров

Де він опинився

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, поскаржився на атаку українських безпілотників у російському місті Сочі.

Кіркоров, якому не дозволили провести концерт, зв’язався зі своїми шанувальниками й почав бідкатися, що життя важливіше за все і що він "вперше зіткнувся з таким жахом".

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"Мій концерт мав розпочатися о 20.00, рівно годину тому. Але було оголошено про атаку безпілотників на місто Сочі", - скаржиться путініст.

Кіркоров у жаху від ситуації / Фото: скріншот Threads

Кіркоров додає, що попри всі перешкоди та закриті аеропорти, він зі своєю командою дістався до Сочі з Геленджика.

"Така ситуація в моєму житті - вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації вперше. Але я сподіваюся, що все буде добре", - розраховує заробити співак у курортному місті терористичної Росії.

Кіркоров про війну

Зазначимо, що Кіркоров разом з іншими російськими знаменитостями підтримує військове вторгнення РФ у мирну Україну. Він також підтримує офіційну позицію російської влади щодо війни в Україні, уникає прямих політичних заяв, але їздить у зону конфлікту для виступів перед російськими окупантами.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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