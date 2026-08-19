Удар РФ по Житомиру: двоє поліцейських загинули, кількість постраждалих зросла

Після російської атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, десятки людей поранені, а 20 серпня приспустять прапори.

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Унаслідок атаки на Житомир загинули двоє поліцейських / колаж: Главред, фото: t.me/I_Vyhivskyi

Коротко:

20 серпня у Житомирі оголосили день жалоби

Внаслідок удару по ГУНП загинули двоє поліцейських

Десятки людей поранені, двоє - у важкому стані

20 серпня у Житомирі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 19 серпня. Відповідне рішення ухвалили після удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, унаслідок атаки загинули двоє працівників поліції - 32-річний капітан Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.

відео дня

За словами міністра, під час оголошення повітряної тривоги більшість людей встигла пройти до укриття. Водночас будівля зазнала подвійного прямого удару.

"Цей удар – продовження російської тактики "полювання" на тих, хто захищає та рятує. Щодня поліцейські та рятувальники, службовий транспорт та приміщення стають цілями – не лише у прифронтових регіонах. Майже завжди саме в ті моменти, коли наші служби допомагають цивільним", – заявив Іван Вигівський.

Він також зазначив, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. За останніми даними, внаслідок атаки є десятки поранених, двоє людей перебувають у важкому стані.

Вигівський повідомив, що отримав доповіді від тимчасового виконувача обов'язків Голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе. За його словами, алгоритми реагування на повітряні тривоги вже напрацьовані, однак через російський терор заходи безпеки необхідно постійно посилювати.

"Дякую кожному працівнику, хто попри щоденну загрозу залишається в строю. Задля безпеки та заради людей", – заявив Іван Вигівський.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

У день жалоби в Житомирі будуть приспущені прапори на комунальних будівлях. Державні прапори рекомендують приспустити також на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 20 серпня у місті заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по будівлі ГУНП у Житомирській області тривають.

За даними Житомир.info, 19 серпня Житомир зазнав російської атаки серед білого дня. Окупанти завдали ударів безпілотниками типу "Бандероль".

РФ планує масовано атакувати Україну

Моніторингові канали попереджають про можливу підготовку Росії до чергової масованої ракетної атаки по Україні із залученням стратегічної авіації. Про це повідомляють 19 серпня.

Зокрема, протягом дня спостерігалася передислокація шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Українка" на авіабази "Оленья" та "Енгельс".

За даними моніторів, потенційними цілями для крилатих ракет можуть стати об’єкти військово-промислового та логістичного комплексу по всій Україні. Водночас для балістичних ракет, за їхніми оцінками, серед можливих цілей можуть бути об’єкти в Києві.

Моніторингові ресурси наголошують, що передислокація стратегічних ракетоносців може свідчити про підготовку РФ до нового удару, однак остаточні параметри та час можливої атаки наразі невідомі.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 19 серпня, Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль". Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив виконувач обов'язків Голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Також Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух повітряних цілей типу "Бандероль" у напрямку Житомира з півночі. Повітряну тривогу в місті та районі оголосили близько 15:34.

Крім того, увечері 18 серпня Росія атакувала Рівненщину. За даними моніторингових каналів, уперше до області дістався російський реактивний дрон, який летів із окупованого Криму.

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Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 - в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України. З 16 липня 2026 - міністр внутрішніх справ України

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