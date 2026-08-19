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На місці влучання багато поранених: Житомир під масованою атакою реактивних дронів

Інна Ковенько
19 серпня 2026, 16:37оновлено 19 серпня, 17:21
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Внаслідок атаки є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції.
На місці влучання багато поранених: Житомир під масованою атакою реактивних дронів
Атака РФ на Житомир / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН

Що відомо:

  • Війська РФ вдарили по Житомиру реактивними безпілотниками
  • Зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції області
  • Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється

Посеред дня 19 серпня російські війська атакували Житомир реактивними дронами.

Внаслідок удару зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

відео дня

За його словами, наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги, поліцейські та інші необхідні спеціальні служби.

"Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється. Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам", - йдеться в повідомленні.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що попередньо є також влучання в місцевому парку. Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено.

Атака РФ на Житомир
Атака РФ на Житомир / Фото: Житомир.info

Що відомо про атаку РФ на Житомир

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух повітряних цілей типу "Бандероль" у напрямку Житомира з півночі. Повітряну тривогу в місті та районі оголосили близько 15:34.

Місцеві моніторингові канали повідомляли про кілька "Бандеролей", які прямували на Житомир. Близько 15:49 у місті пролунала серія вибухів. Після цього до регіону, за даними моніторингових каналів, продовжили заходити нові повітряні цілі.

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

РФ готує новий масований удар - розвідка

Розвідка США попередила Україну про високу ймовірність масованого удару по Києву та області упродовж найближчих 48 годин. Про це 18 серпня повідомив військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко.

За його словами, попередження від розвідувального співтовариства США українська влада отримала близько 16:35. Водночас оцінка накопичених Росією засобів ураження, за його даними, залишається незмінною - близько 30 ракет.

Крім того, за даними моніторів, протягом дня фіксується передислокація 6 літаків Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленя/Енгельс".

Основна загроза - для Києва та області.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо,як писав Главред, 18 серпня російський реактивний безпілотник уперше дістався до Рівненської області. За даними моніторингових ресурсів, дрон летів із тимчасово окупованого Криму й подолав близько 900 км по території України.

Крім того, ввечері 18 серпня Київ та область зазнали атаки російських реактивних БПЛА, у столиці спрацювала ППО. У Дніпровському районі Києва уламки БПЛА впали у дворах п’ятиповерхових будинків.

Також ввечері 18 серпн російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок атаки станція припинила генерацію електроенергії.

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Про персону: Віталій Бунечко

Віталій Іванович Бунечко (нар. 6 серпня 1973, Сарни, Рівненська область, УРСР) - голова Житомирської обласної адміністрації з 8 серпня 2019 року, повідомляє Вікіпедія.

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