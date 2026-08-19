"Не кидає слів на вітер": Зеленський сказав, чого чекає від Хмари

Зеленський повідомив, що між Євгеном Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим вже налагодилася ефективна взаємодія.

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Зеленський розповів, чого очікує від Хмари / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

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Зеленський відзначив досвід Хмари під час служби в підрозділі "Альфа"

Президент очікує від Міноборони тіснішої взаємодії з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський визначив основні завдання нового міністра оборони Євгена Хмари. За його словами, в умовах російської агресії відомство має зосередитися на ефективній роботі системи оборони, виробництві озброєння, закупівлях та забезпеченні українських військ усім необхідним. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 19 серпня.

Зеленський наголосив, що українські військові мають бути повністю забезпечені всім необхідним для відбиття російських атак, утримання позицій на фронті, проведення активних операцій та нанесення "відчутних" ударів по країні-агресору.

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За словами президента, повномасштабна війна та вбивство людей фактично стали частиною нової російської ідеології, яку сформував Володимир Путін. Тому, на думку Зеленського, Україні необхідно не тільки протистояти російській агресії, а й "виривати коріння цієї ідеології війни".

Глава держави відзначив професійний досвід Хмари, набутий під час служби в підрозділі "Альфа". За словами Зеленського, новий міністр здатний ухвалювати конкретні рішення і розуміє, що протистояти окупантам неможливо лише обіцянками.

"Євген Хмара своєю службою ще в "Альфі" довів, що він не кидає слів на вітер і точно знає, що окупантів не переможеш порожніми обіцянками", - заявив президент.

Зеленський розраховує, що під керівництвом нового міністра Міністерство оборони зможе розширити можливості застосування дальнобійних ударів по російських військових об’єктах, збільшити потенціал захисту українського неба та спільно з вітчизняними виробниками наростити випуск озброєння.

Крім того, президент очікує від Міноборони тіснішої взаємодії з міжнародними партнерами для посилення як оборонних, так і наступальних можливостей Сил оборони України.

Зеленський також повідомив, що між Євгеном Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим уже налагодилася ефективна взаємодія.

Окремо президент наголосив на необхідності підготуватися до зимового періоду. За його словами, Україна має максимально зміцнити оборону та забезпечити стійкість позицій на фронті.

"Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені - і будемо впевнені - у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про Євгена Хмару

Євген Хмара - бойовий офіцер із 20-річним досвідом служби у спецпідрозділах, який брав участь у багатьох операціях під час повномасштабного вторгнення Росії, зокрема у визволенні Київської області.

Він також виконував бойові завдання на Донбасі та брав участь у спецоперації зі звільнення острова Зміїний. У 2006 році Хмара розпочав службу в загоні спеціального призначення "Омега", а з 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа". З 2023 року він очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

У серпні 2023 року Хмарі було присвоєно звання бригадного генерала, а в червні 2024 року - генерал-майора.

У січні 2026 року він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ, а з 20 липня 2026 року обіймав посаду заступника міністра оборони та в.о. міністра.

Хмара має вищу освіту, здобуту в профільних навчальних закладах системи безпеки та оборони України, і неодноразово проходив підготовку в закордонних навчальних закладах.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Призначення Хмари міністром - головне

Як раніше повідомляв "Главред", 19 серпня Верховна Рада підтримала призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони України.

Міністр Хмара наголосив, що збереження життя та здоров’я військових є непорушною цінністю, а розвиток технологій має слугувати саме тому, щоб небезпека для людини на полі бою була мінімальною.

"Моє завдання - спілкуватися з захисниками безпосередньо: прислухатися до командирів, воїнів і поранених. З власного досвіду я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку та справедливі правила служби", - розповів Хмара.

Україна не може відповідати ударом на удар у протистоянні з Росією, а повинна економно використовувати ресурси. Таку думку висловив Євген Хмара.

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Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України. З 19 серпня 2026 року - міністр оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ.

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