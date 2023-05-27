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Путін знову "тягне" Україну на переговори: аналітики пояснили його план

Альона Вороніна
27 травня 2023, 08:45 оновлено 27 травня, 08:55
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Диктатор РФ намагається посилити свої неправдиві заяви про нібито готовність до переговорів з Україною.
Украинские военные, Владимир Путин
Путін знову заговорив про переговори з Україною/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін відновив свою інформаційну кампанію, метою якої є змусити Київ до переговорів на вигідних для країни-агресорки РФ умовах.

Зокрема, глава Кремля почав говорити про "бажання проведення переговорів з Києвом" на міжнародній арені, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Москві 26 травня заявили, що Путін провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Під час цієї розмови російський диктатор, мовляв, "висловив відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку". При цьому глава Кремля знову повторив часто використовувані пропагандистські тези про те, що переговори між Києвом і Москвою нібито "блокують Україна і західні спонсори Києва".

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Аналітики ISW наголосили, що Путін, очевидно, намагається посилити свої неправдиві заяви про готовність до переговорів з Україною. Зазначається, що це було особливо помітно на тлі візиту до Москви спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея для обговорення мирного врегулювання війни шляхом переговорів.

"Водночас заяви Путіна не свідчать про те, що РФ зацікавлена у переговорах. Кремль не створив жодних серйозних підстав для них і не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні – примусити уряд до капітуляції", ‒ вважають аналітики.

Чи можливі переговори України з Росією

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін – терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Україна в майбутньому готова вести перемовини з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський ніколи не погодиться на мирні перемовини з країною-агресором Росією на невигідних для України умовах. У світі розуміють, що Українська держава гідна поваги і підтримки. Особисто Зеленський використовує свою харизму, яка допомагає формувати підтримку України у світі.

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