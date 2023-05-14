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"Діснеївська принцеса": Зеленський висміяв Путіна і відмовився від переговорів з диктатором РФ

Олексій Тесля
14 травня 2023, 12:50 оновлено 14 травня, 13:01
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Володимир Зеленський нагадав про те, що раніше багато разів запитував телефонну розмову, але Кремль не відповідав.
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Володимир Зеленський відкинув ймовірність переговорів з Володимиром Путіним / Офіс президента України, сайт Кремля

Президент Володимир Зеленський розкритикував брехливу позицію диктатора Володимира Путіна, який прикриваючись можливістю переговорів готує нову ескалацію.

Глава держави впевнений в тому, що в зв'язку з цим вже немає сенсу в переговорах з Путіним. Про це він сказав в інтерв'ю італійським ЗМІ в програмі Porta a Porta під час візиту до Італії, повідомляє в Telegram Офіс президента України.

Він нагадав, що намагався знайти мирне вирішення ситуації на Донбасі до війни, проте Кремль не захотів вести з ним переговори.

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"Було багато критики, людей не хотіли говорити з Путіним, а я сказав, Я буду, спробую. Мені це не давало ніяких плюсів. Я хотів закінчити війну - знайти домовленість. Він як діснеївська принцеса, ніяк не міг знайти формат зустрічі", — нагадав президент.

Він розповів італійським журналістам, що на Донбасі росіяни щодня влаштовували провокації і обстріли (справжнє "сафарі"), в результаті яких були поранені й вбиті.

При цьому він багато разів запитував телефонну розмову, але Кремль не відповідав.

"З ким говорити? Він нічого не хоче, для нього це жарт. Тепер він бачить, що став слабшим і шукає механізми для заспокоєння всіх держав — щоб не вводили санкції, не допомагали Києву", — пояснив глава держави нинішню позицію Путіна.

Він упевнений в тому, що поки немає сенсу в спробах інших країн або впливових політиків стати посередником між Україною і Росією для припинення великої війни.

"Україна зацікавлена в пропозиціях, здатних досягти справедливого миру, насамперед на основі української формули миру", — додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін - терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що Україна в майбутньому готова вести переговори з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на отримані думки чиновників з США і Євросоюзу писало, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною та РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

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