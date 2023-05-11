"Пригожин провів сепаратні переговори з американцями і пообіцяв принести голову Путіна" - журналіст

Сотник додав, що українцям не треба йти до Москви – нехай до Москви йде Пригожин.

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Пригожин, Сотник / Колаж Главред, фото скріншот з відео, Главред

Журналіст і редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду заявив, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин провів сепаратні переговори з американцями.

"Я зараз здам вам базу. Джерело, яке свого часу за десять днів до візиту Байдена в Україну попередило мене про те, що такий візит відбудеться (правда, говорилося, що він приїде не до Києва, а до Львова), повідомило наступне. Кілька днів тому Пригожин провів сепаратні переговори з американцями і пообіцяв їм принести голову Путіна на срібному блюді. Мені не сказали, що він отримав взамін, що йому пообіцяли. Ми бачимо, що ті ж французи визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною терористичною організацією, а тепер і Британія готується до аналогічного рішення", - сказав Сотник.

За словами журналіста, Пригожин намагається зробити собі майбутнє.

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"На тлі цих зізнань Пригожин зацікавлений в тому, щоб якимось чином виклянчити собі майбутнє. Я не кажу про велике політичне майбутнє Пригожина, ні (хто б що не говорив, але у нього немає великого політичного майбутнього). Йдеться про якесь майбутнє в живому вигляді. Якщо це правдива інформація, то вона дуже багато пояснює. Більш того, вважаю, що Пригожин ніколи не був і зараз не є самостійною фігурою. За ним завжди стоїть якесь угруповання, і він озвучує думки і сподівання певної групи осіб, такий собі "контрелітки". Ця група може бути пов'язана і зі спецслужбами, і з різними силовими структурами. У будь-якому випадку, це дуже високопоставлені організми з великими погонами і зірками на них, у яких є своє бачення того, як виходити з ситуації", - зазначив журналіст в інтерв'ю Главреду.

Сотник додав, що українцям не треба йти до Москви – нехай до Москви йде Пригожин.

"Пропагандист Невзоров верещить, що "це патова ситуація, оскільки і Росія не може піти, і Україна до Москви не дійде", а це кошмар-кошмар. Ну, молодець, Глібич, розкрився! Навіщо, власне, його і впроваджували - щоб він цю лінію проводив, мовляв, сідайте терміново за стіл переговорів, бо ситуація патова. Але ні, це не патова ситуація. Українцям не треба йти до Москви – нехай до Москви йде Пригожин, нехай весело і завзято починає громадянську війну, результатом якої буде фрагментація імперії – цього більшовицького чудовиська Франкенштейна. Нехай монстр займеться самим собою, вистачить йому терзати сусідів, нехай терзає себе. А Україна повинна нормально обставитися ракетами і базами НАТО, бути здатною себе захистити за допомогою нових союзників по НАТО. Тому я думаю, що вся ця борзота Пригожина, яка вже вилилася на адресу верховного путлокомандувача, неспроста. Пригожин, безумовно, артикулює "хотілки" і невдоволення певної групи високопоставлених осіб, до речі, "хотілки" поки що чітко не озвучені, це ще попереду. Будемо спостерігати за пацієнтом", - додав журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник - журналіст, письменник, публіцист, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю журналіста Олександра Сотника для Главреда:

Конфлікт Пригожина та Міноборони окупантів РФ

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин вирішив піти на відкритий конфлікт з Міністерством оборони окупантів РФ.

Зокрема, він виклав відео, на якому із застосуванням нецензурної лексики звернувся на адресу глави відомства Шойгу і начальника Генштабу Герасимова. Пригожин заявив, що у вагнерівців критичний дефіцит снарядів і зажадав від Міноборони вирішити це питання.

Пізніше Пригожин сказав, що бойовики Вагнера через нестачу боєприпасів вийдуть з окупованої частини Бахмута до 10 травня і передадуть свої позиції регулярним військам РФ. Втім, Україна не зафіксувала виведення бойовиків з міста.

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов припустив, що у Пригожина можуть бути амбіції стати президентом РФ. Втім, на думку Кисельова, політичним шляхом Пригожину таких цілей домогтися не вдасться. Керівництво в країні-окупанті Росії може змінитися тільки за умови перевороту.

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