Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

Президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін планують відвідати Туреччину після інавгурації турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана 3-4 червня. Про це пише турецьке видання Hürriyet з посиланням на джерела.
Газета зазначає, що багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії інавгурації Ердогана.
"Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський. Під час візитів Путіна і Зеленського, які пройдуть один за одним, обговорюватимуть хід війни і зерновий коридор", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Реджеп Таїп Ердоган офіційно переміг на президентських виборах у Туреччині. Він обійматиме свою посаду в наступні 5 років. За Ердогана проголосували 52,1% виборців. Його опонент Кемаль Кілічдароглу отримав 47,9% голосів.
Ердоган прийме присягу в парламенті й оголосить новий склад уряду після церемонії в Бештепі. Церемонія пройде в президентському комплексі. У ній також візьмуть участь партнери Народного Альянсу.
Переговори України та Росії
Днями президент України Володимир Зеленський прокоментував питання про те, чи готовий він зустрітися і вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може статися лише після виведення російських військ з України.
Тим часом Україна та її союзники планують саміт світових лідерів, на якому обговорюватиметься мирний план Києва по завершенню війни. Участь країни-агресора РФ у саміті не передбачається. Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в оточенні українського президента і європейських дипломатів.
Раніше газета WSJ писала, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною та РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.
Інші новини: