Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

Кремлівський диктатор Володимир Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін поїдуть до Туреччини - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін планують відвідати Туреччину після інавгурації турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана 3-4 червня. Про це пише турецьке видання Hürriyet з посиланням на джерела.

Газета зазначає, що багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії інавгурації Ердогана.

"Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський. Під час візитів Путіна і Зеленського, які пройдуть один за одним, обговорюватимуть хід війни і зерновий коридор", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, Реджеп Таїп Ердоган офіційно переміг на президентських виборах у Туреччині. Він обійматиме свою посаду в наступні 5 років. За Ердогана проголосували 52,1% виборців. Його опонент Кемаль Кілічдароглу отримав 47,9% голосів.

Ердоган прийме присягу в парламенті й оголосить новий склад уряду після церемонії в Бештепі. Церемонія пройде в президентському комплексі. У ній також візьмуть участь партнери Народного Альянсу.

Переговори України та Росії

Днями президент України Володимир Зеленський прокоментував питання про те, чи готовий він зустрітися і вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може статися лише після виведення російських військ з України.

Тим часом Україна та її союзники планують саміт світових лідерів, на якому обговорюватиметься мирний план Києва по завершенню війни. Участь країни-агресора РФ у саміті не передбачається. Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в оточенні українського президента і європейських дипломатів.

Раніше газета WSJ писала, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною та РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

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