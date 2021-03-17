У Путіна різко відреагували на нові санкції США

У МЗС РФ відреагували на санкції США / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації жорстко відреагували на впровадження чергових санкцій США - у відомстві негайно викликали посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій.

Консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити та куди рухатися" в контексті відносин між Росією і США, пише сайт МЗС РФ ввечері в середу, 17 березня.

"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення знаходяться у важкому стані російсько-американських зв'язків, заведених Вашингтоном в останні роки в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх незворотної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", – заявили в МЗС РФ.

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