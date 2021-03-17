У Путіна різко відреагували на нові санкції США

У МЗС Російської Федерації обурені через чергові торгові санкції США - у відомстві вирішили негайно викликати посла з Вашингтона для консультацій.
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації жорстко відреагували на впровадження чергових санкцій США - у відомстві негайно викликали посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій.
Консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити та куди рухатися" в контексті відносин між Росією і США, пише сайт МЗС РФ ввечері в середу, 17 березня.
"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення знаходяться у важкому стані російсько-американських зв'язків, заведених Вашингтоном в останні роки в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх незворотної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", – заявили в МЗС РФ.
Санкції США проти Росії - про що повідомлялося раніше:
- 29 січня в Білому домі заявили про те, що американська адміністрація веде роботу з підготовки нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням Навального. Американці мають намір детально вивчити інцидент, після чого особисто президент Джо Байден прийме рішення про застосування обмежень проти Росії.
- 13 лютого в Держдепі США заявили, що Джо Байден доручив розвідці підготувати доповідь про всі протиправні дії Росії за останні кілька років. За підсумками буде прийнято рішення про введення нових обмежень.
- 22 лютого Радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон в найближчі тижні визначиться з заходами у відповідь на торішню хакерську атаку Росії на американські федеральні відомства. Він уточнив, що це будуть не тільки санкції.
- 17 березня Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачок".
Автор: Катерина Трохимчук