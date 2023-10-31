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У Путіна поскаржилися на Захід і вибухнули безглуздим звинуваченням

Андрій Ганчук
31 жовтня 2023, 14:17
Росія напала на Україну, а тепер у Кремлі заявляють, що це нібито західний світ розв'язав "війну" проти країни-окупанта, про що свідчать слова Дмитра Пєскова
Пєсков, Росія
У Путіна вважають, що Захід "розв'язав проти Росії квазівойну", але не дуже в цьому впевнені / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Рупор Кремля Дмитро Пєсков поскаржився на Захід, який, за його словами, нібито розв'язав "квазівійну" проти агресора Росії. У відповідь Москва вирішила впровадити так званий особливий режим для компаній з "недружніх країн".

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, він сказав про те, що тепер на території РФ для компаній країн Заходу діє "особливий режим". Мовляв, все через "квазівійну", яку проти Росії "розв'язав західний світ".

"Але з урахуванням тієї, напевно, "квазівійни", яка ведеться з РФ колективним Заходом, у тому числі і економічної війни, звичайно ж, щодо західних компаній, які звідси виходять під тиском своїх урядів, діє особливий режим", - сказав Пєсков.

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Також Дмитро Пєсков підкреслив, що для компаній із "недружніх країн немає вільного виходу" з Росії.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден порівняв Путіна з ХАМАС. У Кремлі образилися і засмучено назвали "недоречною" таку риторику на адресу директора РФ.

Путін клянчить в України "перемовини"

Путін заклянчив у України перемовини і вибухнув абсурдною "погрозою" під час зустрічі з директором Білорусі Лукашенком. Зокрема, Путін нафантазував "діалог" на умовах Москви і заявив, що зібрав ще 300 тисяч окупантів, щоб відправити їх на фронт.

У Пекіні Путін вибухнув заявою про контрнаступ і знову заклянчив в України перемовини. Зокрема, він сказав, що так званий діалог міг би відбутися на базі "мирного плану Китаю", який, нагадаємо, не включає виведення російських військ із українських територій і покарання Москви за військові злочини.

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Кремль Західна Європа Дмитро Пєсков війна Росії та України
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