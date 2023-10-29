"Є перші дзвіночки": майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборів

Всередині Росії починається не дуже добра для Москви ситуація, тому глава Кремля може вдатися но нових кроків на фронті.

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Майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборів/ колаж: Главред, фото: скрін

До виборів у країні-агресорці Росії, які повинні відбутися у березні 2024 року, Кремль може організувати масштабний наступ на одному з напрямків фронту в Україні. Російському диктатору Володимиру Путіну це потрібно, щоб вплинути на росіян – окупанти спробують виставити цей наступ, як свою перемогу.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що Москва цілком може незадовго до виборів влаштувати новий наступ, щоб видати його за переможний.

"Так, це очевидний варіант розвитку подій. В Росії вже виникають певні складнощі: родичі загиблих і тих, хто воює, а також ті, хто втратив здоров'я та залишився без кінцівок, але все одно змушений рушати на фронт, на м'ясні штурми, починають ставити запитання. Всередині Росії починається не дуже добра для Москви ситуація, є перші дзвіночки", – сказав Гетьман.

За словами майора ЗСУ, Кремлю потрібно піднімати бойовий дух, і це можуть спробувати зробити саме таким чином.

"Їм треба піднімати бойовий дух. Розпочати для цього війну, як було у 1905 році (російсько-японська війна), вже не вийде, тому що йде війна проти України. До речі, ту війну Росія програла, як і багато інших війн. Можу перерахувати масу війн, у яких Росія програвала, але не можу згадати жодної, в якій би вона виграла. Адже, починаючи з наполеонівських війн, вона постійно перебувала в союзах із країнами, які були найпотужнішими на той час", – сказав майор ЗСУ.

Він зазначив, що Росії потрібні перемоги на полі бою, щоб підняти моральний дух. Вдасться їй це чи ні – особливої різниці немає, бо головне для неї просто ув’язатися в бій.

"Росії важливо, щоб були масштабні бойові дії, а чим вони завершаться – поразкою чи перемогою – не так важливо. Якщо навіть їм не вдалося просунутися вперед, і вони поклали купу людей, але факт бою був, як зараз факт бою під Авдіївкою, то далі можна буде розповісти що завгодно: що вони потужно просуваються, що всіх перемогли тощо. І багато хто з росіян у це повірить", – сказав Гетьман.

Дивіться відео, у якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив у Донецькій області. Артилерія чотирьох бригад сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка в Донецькій області.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів в інтерв'ю Главреду, куди може піти РФ під Куп'янськом. Олексій Гетьман очікує посилення наступальних дій окупантів під Куп'янськом та Авдіївкою.

Також Гетьман прогнозував, що в Авдіївці може змінитися ситуація, ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця". Російські окупанти намагаються задавити українських захисників величезною кількістю живої сили і військової техніки.

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