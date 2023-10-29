УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Є перші дзвіночки": майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборів

Альона Вороніна
29 жовтня 2023, 17:42
Всередині Росії починається не дуже добра для Москви ситуація, тому глава Кремля може вдатися но нових кроків на фронті.
Владимир Путин, Алексей Гетьман
Майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборів/ колаж: Главред, фото: скрін

До виборів у країні-агресорці Росії, які повинні відбутися у березні 2024 року, Кремль може організувати масштабний наступ на одному з напрямків фронту в Україні. Російському диктатору Володимиру Путіну це потрібно, щоб вплинути на росіян – окупанти спробують виставити цей наступ, як свою перемогу.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що Москва цілком може незадовго до виборів влаштувати новий наступ, щоб видати його за переможний.

"Так, це очевидний варіант розвитку подій. В Росії вже виникають певні складнощі: родичі загиблих і тих, хто воює, а також ті, хто втратив здоров'я та залишився без кінцівок, але все одно змушений рушати на фронт, на м'ясні штурми, починають ставити запитання. Всередині Росії починається не дуже добра для Москви ситуація, є перші дзвіночки", – сказав Гетьман.

За словами майора ЗСУ, Кремлю потрібно піднімати бойовий дух, і це можуть спробувати зробити саме таким чином.

"Їм треба піднімати бойовий дух. Розпочати для цього війну, як було у 1905 році (російсько-японська війна), вже не вийде, тому що йде війна проти України. До речі, ту війну Росія програла, як і багато інших війн. Можу перерахувати масу війн, у яких Росія програвала, але не можу згадати жодної, в якій би вона виграла. Адже, починаючи з наполеонівських війн, вона постійно перебувала в союзах із країнами, які були найпотужнішими на той час", – сказав майор ЗСУ.

Він зазначив, що Росії потрібні перемоги на полі бою, щоб підняти моральний дух. Вдасться їй це чи ні – особливої різниці немає, бо головне для неї просто ув’язатися в бій.

"Росії важливо, щоб були масштабні бойові дії, а чим вони завершаться – поразкою чи перемогою – не так важливо. Якщо навіть їм не вдалося просунутися вперед, і вони поклали купу людей, але факт бою був, як зараз факт бою під Авдіївкою, то далі можна буде розповісти що завгодно: що вони потужно просуваються, що всіх перемогли тощо. І багато хто з росіян у це повірить", – сказав Гетьман.

Дивіться відео, у якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив у Донецькій області. Артилерія чотирьох бригад сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка в Донецькій області.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів в інтерв'ю Главреду, куди може піти РФ під Куп'янськом. Олексій Гетьман очікує посилення наступальних дій окупантів під Куп'янськом та Авдіївкою.

Також Гетьман прогнозував, що в Авдіївці може змінитися ситуація, ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця". Російські окупанти намагаються задавити українських захисників величезною кількістю живої сили і військової техніки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Зупинка активних бойових дій": в ГУР повідомили про нову стратегію Кремля

"Зупинка активних бойових дій": в ГУР повідомили про нову стратегію Кремля

17:52 Україна
ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця": майор - про те, як зміниться ситуація в Авдіївці

ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця": майор - про те, як зміниться ситуація в Авдіївці

17:07 Україна
Закінчується стріляниною: в армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями

Закінчується стріляниною: в армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями

17:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:52

"Зупинка активних бойових дій": в ГУР повідомили про нову стратегію Кремля

17:46

У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах "Лукойлу": горить понад 5 годинВідео

17:42

"Є перші дзвіночки": майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборівВідео

17:29

Ви робили пюре неправильно: кухар розкрила 9 секретів ідеального приготування

17:07

Садівник розповіла, які 5 садових рослин обов'язково треба обрізати перед зимою для кращого росту

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманВійна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – Гетьман
17:07

ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця": майор - про те, як зміниться ситуація в Авдіївці

17:00

Закінчується стріляниною: в армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями

16:56

Хочуть форсувати річку, щоб закріпитися: експерт відповів, куди піде РФ під Куп'янськомВідео

16:45

Що буде, якщо повторно заморожувати м'ясо: багато хто про це навіть не підозрює

Реклама
16:22

Цей мінерал зніме біль назавжди: фармацевт розповіла, як допомогти собі при менструації

16:19

Обдурив усіх і втік: новий поворот в історії вкраденого з Херсона єнотаФото

16:11

"Все закінчиться після 3 смертей": названо рік, коли Україна вийде з війни - щасливий прогноз

15:38

Будуть сварки та біда: що не можна робити 30 жовтня - прикмети

15:36

Ксенія Мішина перенесла операцію - акторка показала себе під наркозом

15:32

350 одиниць бронетехніки: ЗСУ повідомили про найбільшу поразку РФ

15:07

Бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив у Донецькій областіВідео

14:55

Лише найуважніші знайдуть білочку в лісі за 8 секунд: загадка "з підступом"

14:53

Не допускайте грубу помилку: як правильно мити голову, щоб волосся стало розкішним

14:49

Гороскоп на завтра 30 жовтня 2023: Водолію - втрата друзів, Близнюкам - пропозиція

14:48

"Немає його, вже фарш": вагнерівець-вбивця заскиглив після повернення в Росію

Реклама
14:25

Оштрафують і громадян, і бізнес: у Раді з'явився законопроект про комендантську годину

14:00

Кінець багаторічним суперечкам: експерти назвали правильне місце для зберігання яєць

13:57

Мінус 489 окупантів, 13 здалися в полон: у ЗСУ розповіли про шалені втрати армії РФ

13:54

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Щурам - неприємності, Бикам - протистояння

13:46

Після такого рецепту ви полюбите рис: простий спосіб приготування каші з овочами та вершками

13:42

Кадирівці увірвалися в будинок і розстріляли всіх: подробиці дикого вбивства у Волновасі

13:37

Моторошний збіг: Меттью Перрі "передбачив" свою смерть останнім фото в житті

13:24

Вихід на кордони 1991 року та ЗСУ в Росії: Гетьман назвав сценарій перемоги УкраїниВідео

13:08

На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка: деталі

12:52

Брат Кейт Міддлтон вперше показав сина та розкрив незвичайне ім'я первістка

12:44

Тільки геній знайде всі помилки на цьому зображенні: головоломка, яка вас заплутає

12:36

Гороскоп на листопад 2023: Левам - веселощі, Скорпіонам - самотність

12:23

Місячний календар 30 жовтня 2023: Місяць попереджає про травми та яскраві знайомства

12:22

Три етапи на шляху до перемоги та дуети з тренерами: деталі суперфіналу Голосу країни-13

12:22

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

12:11

Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

11:58

Забудьте про отруту по всьому дому: як позбутися від мишей за допомогою солі

11:46

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

11:30

Генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення ПутінаВідео

10:28

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

Реклама
10:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: кому з неба впадуть гроші

10:17

"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

09:49

У Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний заводВідео

09:40

Церковне свято 30 жовтня: що не можна робити на Зіновія і Зіновію

09:28

Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

09:27

Як за 3 хвилини зрозуміти, що куряче яйце зіпсувалося

09:09

В Авдіївці настільки потужних атак за 9 років не булоПогляд

08:52

РФ вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами: у ЗСУ розповіли про наслідки

08:35

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": війська РФ почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти