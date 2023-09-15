Путін заклянчив у України перемовини і вибухнув абсурдною "погрозою"

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін розмріявся про так звані перемовини з Україною, причому на умовах російських окупантів.

https://glavred.net/world/putin-zaklyanchil-u-ukrainy-peregovory-i-razrazilsya-absurdnoy-ugrozoy-10500928.html Посилання скопійоване

Путін привиділися "перемовини на умовах Росії" / Колаж: Главред, фото: соцмережі, скріншот YouTube

Ватажок Кремля Володимир Путін розмріявся про перемовини з Україною на умовах країни-окупанта Росії і водночас заявив, що зібрав ще 300 тисяч загарбників, щоб відправити їх на війну. При цьому він поскаржився, що Київ не хоче ні про що розмовляти з Москвою, яка напала на українську державу.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, Путін під час зустрічі зі своїм колегою, директором республіки Білорусь Лукашенком, їдко прокоментував слова держсекретаря США Блінкена про те, що "танго (малися на увазі перемовини) танцюють двоє".

"Для України важливо гопак не забути". (Мовляв, Київ весь час, - ред.) під чужу музику і під чужу дудку буде танцювати", - вигадав Путін.

відео дня

Також він нафантазував, що, мовляв, "перемовини" все одно відбудуться нібито за російським сценарієм.

"А танцювати, до речі, все одно всім так чи інакше доведеться під бариню", - вважає глава Кремля.

При цьому керівник РФ поскаржився, що Москва, як і раніше, клянчить перемовини, "але інша сторона не бажає йти дипломатичним шляхом".

Крім того, Володимир Путін підкреслив, що нібито зібрав нових 300 тисяч окупантів для війни проти України, які "керуються патріотичними міркуваннями".

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше оцінив можливість перемовин із Росією. На його думку, наразі не найкращий момент для діалогу, а Київ готується у можливій тривалій війні.

Журналіст Олександр Сотник вважає, що Путін воюватиме до останнього, тому що на перемовини з ним ніхто не піде. Україна повинна отримати сильну позицію на випадок можливого діалогу.

Путін не хоче перемовин, війна може тривати багато років, припустив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. На думку очільника відомства, підстав для діалогу на даний момент немає.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.