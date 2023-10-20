Байден порівняв Путіна з ХАМАС: у Кремлі образилися і зажурилися

У директорської глави Кремля Володимира Путіна назвали "неприйнятною" заяву президента Джо Байдена щодо країни-агресора РФ та її керівника.

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У Кремлі образилися на Байдена за порівняння Путіна з ХАМАС / Колаж: Головред, фото: скріншот YouTube

Представник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що у Москві вважають нібито неприйнятним порівняння директора Росії Володимира Путіна із терористами ХАМАС. Такий тон на адресу РФ, мовляв, є недоречним.

Як повідомляють пропагандисти ТАРС , спікер Путіна поскаржився на слова Байдена і вважав "некоректним" порівняння глави РФ із бойовиками ХАМАС.

"Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації та щодо нашого президента", - заявив Пєсков. відео дня

Також Дмитро Пєсков засмучено наголосив, що "навряд чи така риторика личить відповідальним лідерам держав".

Звернення Джо Байдена до народу США

Президент США Джо Байден 19 жовтня виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України. У своїй спеціальній заяві, адресованій американському народу, він говорив про напад ХАМАС на Ізраїль та війну Росії проти України.

Байден сказав, що у п'ятницю, 20 жовтня, він направить терміновий запит до Конгресу, щоб парламент США схвалив фінансування допомоги українській та ізраїльській державам.

Хазяїн Білого дому наголосив на тому, що Путіна треба зупинити, інакше він піде на окупацію інших територій. Наступними після України можуть стати союзники Штатів щодо НАТО.

"Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін уже погрожує "нагадати" Польщі, що частина їхніх земель була "подарунок Росії". Колишній президент Росії назвав Естонію, Латвію та Литву "балтійськими провінціями" Росії". Це наші союзники з НАТО", - попередив президент США.

При цьому Байден порівняв Путіна із терористами ХАМАС.

"ХАМАС і Путін становлять різні загрози. Але вони мають дещо спільне: вони хочуть повністю знищити сусідню демократію. Для ХАМАСа мета існування – знищення Ізраїлю та вбивство євреїв. Водночас Путін заперечує, що Україна є чи колись була державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну", - наголосив Джо Байден.

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