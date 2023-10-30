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Ключове місто під загрозою: генерал-розвідник повідомив про новий наказ Путіна

Юрій Берендій
30 жовтня 2023, 04:00
Ворог змінив тактику проведення штурмів на Авдіївському напрямку. Ціною неймовірних втрат в живій силі і техніці противник продовжує спроби оточити місто.
Путин, армия
Генерал-розвідник повідомив про новий наказ Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, ГУР

Російські сили зазнають значних втрат під час битви біля Авдіївки. Вони не в змозі виконати свої поставлені завдання, але при цьому не припиняют штурмувати позиції Сил оборони. Ворог направляє додаткові бригади та полки на Авдіївський напрямок. Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж

За його словами, окупанти ведуть атаку як з півночі, так і з півдня, намагаючись оточити місто. Українські військові не лише утримують Авдіївку, але й успішно відбивають напади ворога. Важливі логістичні шляхи залишаються доступними для українських сил, і ворог не здатний їх перекрити.

"Триває системна робота над тим, щоб захопити Авдіївку і це не тільки планування російського командування – це конкретно вказівка Путіна, тому ми бачимо таку концентрацію військ, шалені атаки, кидання всього на забій", – розповів генерал.

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Окупанти не шкодують ні людських ресурсів, ні техніки та зброї. Вони готові робити все, щоб виконати вказівку диктатора. Саме для цього ворог сьогодні нарощує сили.

Для українських військ вирішально важливо захищати Авдіївку та завдати найбільших можливих втрат передовим резервам окупантів. За даними Генерального штабу, за останній тиждень лише на цьому напрямку ворог втратив близько 5 тисяч своїх військових, а кількість поранених ще більша. Крім того, окупанти втратили велику кількість важкої зброї і техніки.

На цьому напрямку ведуть бої повітряно-десантні війська, спеціальні підрозділи росгвардії, розвідка та значна кількість найманців. Все це свідчить про те, що Путін бажає за будь-яку ціну захопити Авдіївку, і після цього - захопити Донецьку та Луганську області. Але це завдання йому не по зубах.

"У ворога колосальні втрати, він з ними не рахується, але це підриває бойовий дух і бойові можливості", – підкреслив Микола Маломуж.

Росіяни змінюють свою тактику та розпочинають діяти невеликими групами. Вони використовують добре навчених бійців, які брали участь у боях під Бахмутом і Вугледаром, та розгортають їх на різних напрямках. Однак важливо враховувати, що українському командуванню добре відомо про цю тактику.

"Ми знищуємо їх ще на підходах і також підводимо туди потужні резерви, новітні засоби ураження. Питання в тому, наскільки ми готові нищити росіян і які маємо для цього ресурси", – зауважив Маломуж.

Він зауважив, що якщо нам вдасться ліквідувати їх у місцях, де вони сконцентровані, це не лише позбавить ворога сил для наступу біля Авдіївки, але й послабить його вздовж всієї східної лінії фронту.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за кількістю втрат, битва при Авдіївці в Донецькій області є найсерйознішою поразкою для російських військ. Втрати противника оцінюються на майже 6,5 тисяч осіб, було повністю знищено 100 танків, а також майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

Водночас, на південному заході від Авдіївки, Донецька область, ситуація загострюється. Російським окупантам вдалося прорватися до залізничної гілки і наблизитися до села Сєверне. За інформацією журналіста видання Bild, Юліана Рьопке, результатом цього є скорочення ширини коридору через який забезпечується постачання українських військ з 9 до 7 кілометрів.

Також, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку і кидають туди величезну кількість живої сили і техніки. Настільки потужних атак не було за 9 років війни в Україні.

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війна в Україні Авдіївка Микола Маломуж
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