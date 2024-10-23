У Путіна оголосили про позицію щодо 'мирної' ініціативи Китаю та Бразилії

На полях форуму БРІКС війну РФ проти України уже обговорювали.

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Кремль вважає "корисною" так звану ініціативу КНР і Бразилії щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Ключові тези:

Росія підтримує ініціативу Китаю і Бразилії

Кремль вважає "корисним" план КНР і Бразилії

Країна-окупант Росія вважає "корисною" так звану мирну ініціативу Китаю і Бразилії, яку дві країни "запропонували" як механізм завершення війни в Україні. Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков

В інтерв'ю пропагандистам Известия він розповів про те, що під час двосторонніх зустрічей на полях саміту БРІКС у Казані китайсько-бразильська "ініціатива" вже обговорювалася.

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Проте не всі країни брали участь у "дискусії". Деякі гості обговорювали "ініціативу" в рамах двосторонніх зустрічей із Путіним.

Сам Путін обговорював "пропозицію" з лідерами КНР і Бразилії - Сі Цзіньпіном і Лулою да Сільвою.

"Росія вітає китайсько-бразильську ініціативу щодо України і вважає її корисною", - підкреслив Юрій Ушаков. Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

"Мирний план" Китаю і Бразилії - що про нього відомо:

У травні Китай і Бразилія показали свій "план" для завершення війни в Україні. Вони запропонували провести мирну конференцію, щоб на ній були присутні як представники Києва, так і делегати Москви. Пекін і Ріо-де-Жанейро "погодили" так званий документ із 6 пунктів "для врегулювання української кризи". Засудження злочинів російських окупантів та їхнього виведення з України в "документі" немає.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський відкинув "план миру" Китаю і Бразилії. За словами Зеленського, подібні "ініціативи" грають на руку Путіну, припускають заморожування війни, і позбавлені будь-якого сенсу.

"План" Китаю і Бразилії підтримали у Швейцарії. У відповідь офіційний Київ висловив розчарування позицією Берна, адже швейцарці допомогли Україні провести перший Саміт миру, а потім підтримали китайсько-бразильську "ініціативу", в якій немає згадки про територіальну цілісність України.

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