Росія намагається виправдати своє вторгнення: в МЗС Британії попередили Україну

У Британії попередили Україну / Reuters

Глава МЗС Британії Ліз трас заявила, що РФ веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в Україну.

Високопоставлена Британська чиновниця закликала Росію зупинити агресію в бік України.

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення на територію її суверенного сусіда України. Росія повинна зупинити свою агресію, здійснити деескалацію і вступити в змістовні переговори", - написала трас в Twitter.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти The New York Times 7 січня опублікували нову карту з військами РФ біля кордонів України. Як з'ясувало видання, росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.

За інформацією CNN, американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків в ОРДЛО " під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.

Реклама

Раніше заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на переговорах з РФ з безпеки, підкреслила, що Москву очікують серйозні санкції в тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.