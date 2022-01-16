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Росія не збирається нападати на Україну - Пєсков

16 січня 2022, 12:11

Спікер Кремля запевнив, що звинувачення РФ у підготовці провокації на Донбасі є "помилковими".

Пєсков, Путін
Пєсков заявив, що Росія не збирається нападати на Україну / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території України. При цьому він сказав, що Росія не збирається нападати на Україну.

"Ми не збираємося стверджувати, що не будемо розміщувати наступальні озброєння на території України", - сказав Пєсков в інтерв'ю CNN, яке цитує Bloomberg.

Спікер Кремля зазначив, що розбіжності між Росією і США щодо НАТО з питань висунутих РФ пропозицій по так званим "гарантіям" викликають побоювання.

Водночас він підкреслив, що Росія "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення в підготовці провокації на Донбасі" нібито є "помилковими".

Пєсков зазначив, що між Росією і США і НАТО нібито є певне розуміння.

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"Але в цілому і в принципі ми можемо сказати, що ми знаходимося на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає побоювання", - уточнив прессекретар Путіна.

Раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

Російське вторгнення в Україну "невідворотне і неминуче", заявив голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд. Він підкреслив, що наступний тиждень може стати вирішальним.

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