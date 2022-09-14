У Кабміну є план на переговори про вступ України до ЄС за два роки-Шмигаль / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Технічна половина обговорення питання про входження України до Євросоюзу може зайняти всього два роки-рекорд в принципі для будь-якої країни-кандидата. Про це на прес-конференція заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зазвичай такі переговори тривають 5-7-8 років. Наша амбіція - зробити це набагато швидше, за два роки", – заявив він.

Досягти цього, за словами Шмигаля, має допомогти повна згода українського суспільства з приводу євроінтеграції України.

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"Яка ще країна могла відповісти на опитувальник всього за три тижні? А для який період між подачею заявки до отримання статусу кандидата тривав лише три місяці? Однак, коли я говорю про можливість дуже швидких переговорів з ЄС, я не тільки базуюся на цій швидкості. Уряд вже розробив дорожню карту, яка розписує, як пройти цей шлях за два роки, фіксує наші вузькі місця і визначає, як їх пройти. Це і дає мені підстави для такого оптимізму", - пояснив він.

У той же час, Шмигаль не виключає, що друга, політична половина переговорів може затягнутися.

"Досягнення політичного консенсусу (між країнами ЄС з питання прийняття України. – Главред) стане ще одним викликом для нас. Ми вже зараз повинні знайти всі аргументи для наших партнерів. І при цьому не забуваємо, що Росія продовжує Інформаційно і гібридно впливати на Європейський союз і буде гальмувати наш вступ", – резюмував він.

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

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