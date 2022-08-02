'На потреби, спричинені варварською війною РФ': Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро допомоги

Україна отримала від ЄС €1 мільярд допомоги/ Фото Reuters

Україна отримала 1 мільярд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Першу частину допомоги (500 мільйонів євро) надали у понеділок, 1 липня, другу частину – 2 липня. Про це йдеться на офіційному сайті Європейського Союзу.

При цьому в ЄС нагадали, що рішення про нову виняткову макрофінансову допомогу було ухвалено Європейським парламентом і Європейською радою 12 липня 2022 року.

Це лише перша частину допомоги, яку ЄС надасть Україні. Очікується отримання ще 8 мільярдів євро.

"Ця виплата в розмірі 1 мільярда євро є першою частиною нашого пакету макрофінансової допомоги в розмірі 9 мільярдів євро, покликаного допомогти Україні задовольнити її невідкладні фінансові потреби, спричинені варварською війною Росії", – наголосив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він також зазначив, що Єврокомісія, держави-члени ЄС та міжнародні партнери працюватимуть над наступними кроками з відновлення України у довгостроковій перспективі.

"Доти, доки буде потрібно, ЄС виділятиме всю політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку, необхідну для надання допомоги Україні та її народу в умовах тривалої неправомірної агресії з боку Росії", – заявив Домбровскіс.

В ОП підтвердили, що гроші від ЄС уже прийшли

Отримання 1 мільярда євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу підтвердили в Офісі президента України. Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив про це під час брифінгу, пише Укрінформ.

"Дуже позитивна новина сьогодні – Україна отримала 1 мільярд євро з тих 9 мільярдів макрофінансової допомоги, про які було прийнято рішення всіх лідерів держав-членів ЄС. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення. Очікуємо на отримання ще 8 мільярдів євро", – зазначив Жовква.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкинув твердження про те, що російська економіка поки не сильно постраждала від західних санкцій у той час як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію.

Раніше керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що Україні необхідно прагнути до Євросоюзу і переконати європейські країни в тому, що "Росія не велика країна і їй не потрібно зберігати обличчя".

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