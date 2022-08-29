"Війна не стане перепоною": коли почнуться переговори про вступ України до ЄС

Вступ України до ЄС / pixabay, РБК-Україна

Переговори про вступ України до Європейського Союзу планують початися вже в 2023 році, а війна цьому не завадить.

Як повідомила в інтерв'ю Європейській правді віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна могла б протягом трьох років стати повноправним членом ЄС, але поки невідомо, чи зможе Євросоюз за цей термін пройти всі процедури.

У той же час вона прокоментувала, коли можуть початися переговори про вступ.

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"Абсолютно реалістичний 2023 рік. У ЄС вже зараз прекрасне розуміння України. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник Єврокомісії. До цього ми спільно з ЄС виконували угоду про асоціацію. Ще залишилися певні процедури - юридичний скринінг, оцінка ринків, законодавство. Але це не займе багато років. Тому абсолютно реалістично перейти до переговорів у 2023 році", - зазначила Стефанішина.

За словами Стефанішиної, війна в країні не стане перепоною переговорам з ЄС.

"В Україні під час війни влада залишилася повністю заможною, у нас повністю дієздатний уряд, регіональна влада, парламент, всі ланки державного сектора, в тому числі судова система. Тому ніяких перешкод у веденні переговорів немає. Ми також знайшли формулу, згідно з якою ми можемо виконувати свої зобов'язання перед ЄС в період військових дій", - додала вона.

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ в Європейський Союз 120 днів і 30 років.

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