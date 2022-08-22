Кулеба перерахував країни ЄС, які й досі не постачають Україні зброю

Політичні дискусії західних партнерів про те, коли і яку зброю передавати, стоять Україні щоденних втрат на фронті.
Серед країн Євросоюзу на даний момент не постачають нашій країні озброєння для боротьби з Росією тільки дві держави - Австрія та Угорщина, йдеться в заяві очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"За винятком Угорщини та Австрії, як нейтральної країни, зараз ні для однієї країни Європи поставки зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС, - ред.) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - сказав він.
Кулеба додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли і яку зброю передавати, вартують Україні щоденних втрат на фронті.
Війна Росії проти України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на поступки Росії по територіях. На його думку, такий крок означатиме перенесення війни на майбутнє. Київ має намір повернути всі свої землі в рамках міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.
Секретар РНБО Данілов також зазначив, що на порядку денному Києва – проведення в Криму демілітаризації з подальшим звільненням півострова від російської окупації. Данилов додав, що колаборанти можуть пом'якшити для себе вирок у тому випадку, якщо нададуть СБУ цінну інформацію про військових РФ.
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна може піти на переговори з Росією. Однак умова Києва залишається незмінною-окупанти повинні вийти із захоплених територій української держави.
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