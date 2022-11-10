У Байдена зробили обережну заяву про виведення військ Росії з Херсона

Окупаційні війська РФ дійсно можуть залишати захоплений Херсон, вважає помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Офіційний Вашингтон бачить деякі ознаки того, що рухи військ країни-окупанта Росії можуть вказувати на їхній вихід із захопленого Херсону. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Під час брифінгу він розповів про те, що в Штатах побачили певні ознаки, які можуть вказувати на можливе виведення окупантами своїх військ із захопленого Херсона.
"Сполучені Штати бачать деякі ознаки руху Росії, що узгоджуються з можливим виведенням військ з Херсона", - підкреслив Джейк Салліван.
Ситуація у Херсонській області
Міністр оборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з правобережжя Херсонської області та Херсона.
Таке рішення загарбники прийняли у зв'язку з тим, що вони більше не можуть забезпечувати своє угруповання в даній частині регіону.
Заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що армія України завдала нищівного удару по логістиці загарбників і системі управління їхніми військами. Вони були змушені тікати. Однак у Генштабі наразі не готові говорити про те, що окупанти виходять з Херсона.
Пропагандист Міноборони Ігор Конашенков 10 листопада заявив, що окупант Росія перекидає свої війська з правобережжя на лівобережжя Херсонщини.
Як стверджує він, операція загарбників "йде за планом".
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