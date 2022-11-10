У Байдена зробили обережну заяву про виведення військ Росії з Херсона

Дії військ Росії схожі на маневри щодо виходу з Херсона - Салліван / Колаж Reuters, соцмережі

Офіційний Вашингтон бачить деякі ознаки того, що рухи військ країни-окупанта Росії можуть вказувати на їхній вихід із захопленого Херсону. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Під час брифінгу він розповів про те, що в Штатах побачили певні ознаки, які можуть вказувати на можливе виведення окупантами своїх військ із захопленого Херсона.

"Сполучені Штати бачать деякі ознаки руху Росії, що узгоджуються з можливим виведенням військ з Херсона", - підкреслив Джейк Салліван.

Ситуація у Херсонській області

Міністр оборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з правобережжя Херсонської області та Херсона.

Таке рішення загарбники прийняли у зв'язку з тим, що вони більше не можуть забезпечувати своє угруповання в даній частині регіону.

Заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що армія України завдала нищівного удару по логістиці загарбників і системі управління їхніми військами. Вони були змушені тікати. Однак у Генштабі наразі не готові говорити про те, що окупанти виходять з Херсона.

Пропагандист Міноборони Ігор Конашенков 10 листопада заявив, що окупант Росія перекидає свої війська з правобережжя на лівобережжя Херсонщини.

Як стверджує він, операція загарбників "йде за планом".

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