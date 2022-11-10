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Лишилося 15 км до Херсона: ЗСУ звільнили ще два села і підходять до окупованого обласного центру

10 листопада 2022, 15:20

Захисники України вигнали окупантів з населених пунктів Киселівка і Борозенське.

Украинские военные освободили села Киселевка и Борозенское в Херсонской области
Українські військові звільнили села Киселівка і Борозенське на Херсонщині/ Telegram

Українські військові звільнили ще два села у Херсонській області. Зокрема, вони деокупували Киселівку, яка розташована за 15 кілометрів від Херсона.

Відповідне відео захисники України оприлюднили у соцмережах. У відеоролику видно, як боєць ЗСУ заходить у село.

"Киселівка наша. Заходимо. Противник просто втік. Слава Україні!" – каже український воїн на відео.

Це село розташоване у Чорнобаївській сільській громаді Херсонського району.

Киселевка Херсонская область
скрін

Другий населений пункт, який звільнили українські воїни – село Борозенське. Його взяли під контроль підрозділи Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Фотографії українських воїнів у цьому селі з’явилися у соцмережах.

Борозенское Херсонская область
Українські воїни у Борозенському на Херсонщині/ Telegram

Вихід російських окупантів з Херсону

Раніше Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Водночас колишній командувач британською армією Річард Даннатт зазначив, що відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ.

У виданні SkyNews зазначають, що вчорашнє рішення російського генералітету віддати наказ про виведення окупаційних військ з Херсона здається "необхідним приниженням". Російські окупанти, опинившись на західному березі Дніпра, тепер перед неприємним вибором ‒ залишитися і повільно гинути під українськими бомбардуваннями або відступати і дожити до наступних боїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові потребують інформаційної тиші під час наступу на Херсонщині, щоб кожен наступний крок захисників України залишався невідомим ворогу.

Нагадаємо, українські військові на Херсонському напрямку з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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