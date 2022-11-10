Контрнаступ ЗСУ у Херсоні: Зеленський заявив, що військові кроки виконуватимуться у тиші

Зеленський заявив, що військові кроки виконуватимуться у тиші/ Офіс президента України, 10-я гірсько-штурмова бригада

Українські військові звільняють від російських окупантів території нашої держави, зокрема і Херсон. Для цього вони потребують інформаційної тиші, щоб кожен наступний крок захисників України залишався невідомим ворогу.

Тому усі плани народжуються у вузькому колі і виконуються в тиші, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Я спробую відповісти, щоб не відповідати. Сплановані військові кроки, вони народжуються достатньо голосно у вузькому колі, але виконуються в тиші. Я б дуже хотів, щоб це було неприємним сюрпризом для ворога", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна працює над втіленням у життя серйозних кроків, які матимуть позитивний результат.

Вихід російських окупантів з Херсону

Раніше Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Водночас колишній командувач британською армією Річард Даннатт зазначив, що відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ.

У виданні SkyNews зазначають, що вчорашнє рішення російського генералітету віддати наказ про виведення окупаційних військ з Херсона здається "необхідним приниженням". Російські окупанти, опинившись на західному березі Дніпра, тепер перед неприємним вибором ‒ залишитися і повільно гинути під українськими бомбардуваннями або відступати і дожити до наступних боїв.

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