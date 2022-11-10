УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Шойгу кажуть, що відступають від Херсона: пропагандист Конашенков показав карту

10 листопада 2022, 15:44

Окупанти РФ відступають з правобережжя Херсонщини "у суворій відповідності до затвердженого плану", сказав пропагандист Міноборони Ігор Конашенков.

Ігор Конашенков
Конашенков про відступ військ РФ з Херсона: все йде за планом / Скріншот відео Міноборони РФ

Головний пропагандист Міноборони окупантів Росії Ігор Конашенков заявив, що російська армія відступає від Херсону. Загарбники переміщуються з правобережжя Херсонської області на лівий берег. Все проводиться, мовляв,"за планом".

Під час свого щоденного брифінгу він розповів про те, що ворожі окупаційні війська на Миколаївсько-Криворізькому напрямку здійснюють "маневр".

Вони переміщуються з правобережжя на лівобережжя Херсонщини, мовляв, згідно з "планами".

Міноборони РФ
У Міноборони ворога показали на карті свій відступ / Скріншот відео Міноборони РФ

"На Миколаївсько-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро, в суворій відповідності із затвердженим планом", - підкреслив Ігор Конашенков.

Шойгу оголосив про відведення військ РФ з правобережжя Херсонщини

9 листопада керівник Міноборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу дав команду відводити війська з правобережжя Херсонської області, включаючи місто Херсон. Рішення Москви було озвучено після того, як командир окупантів РФ в Україні Сергій Суровікін заявив про неможливість надалі забезпечувати своє угруповання в цій частині регіону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що українська армія на Херсонському напрямку зруйнувала шляхи логістики і порушила систему управління підрозділами Росії.

У ворожих військ не залишалося іншого виходу, окрім як бігти. Але у військовому командуванні поки не можуть ані спростувати, ані підтвердити їх відхід з Херсона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує наступ з метою звільнення всіх своїх територій.

Проводиться робота і щодо Херсону з Херсонською областю. Реалізація планів відбувається в режимі тиші.

Інші новини:

новини Херсона Конашенков Міноборони РФ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:47

Ведучі каналу 1+1 та тренери музичного проєкту задонатили на благодійну ініціативу Голосу країни

16:45

Зі здоров'ям у диктатора явні проблеми: нездоровий Путін вирішив "залягти на дно"Відео

16:37

Як змусити чоловіка працювати та заробляти більше: 4 секретні фрази

16:33

Вихід РФ з Херсона і сигнали від КНР з Індією б'ють по Путіну, але він не здається - BloombergВідео

16:19

Які 5 речей потрібно встигнути зробити до Нового року 2023, щоб залучити гроші і удачу на весь рікВідео

Реклама
16:15

РФ під тиском, відступ окупантів з Херсона стане ще однією перемогою України – генсек НАТОВідео

16:03

В Росії поховали 26-річного окупанта, тіло якого росіяни везли додому цілий місяць

15:44

У Шойгу кажуть, що відступають від Херсона: пропагандист Конашенков показав картуВідео

15:30

Імператорський салат на Новий рік 2023: новий рецепт відомої стравиВідео

15:25

"Шанс випадає раз на 1000 років": союз України та Польщі впливатиме на всю Європу-АрестовичВідео

15:23

"Роблять так, як їм кажуть": українська акторка розповіла, чому Паперна та Безрук залишаються в РФ

15:22

Підсумки теледивлення у жовтні: як українці дивилися телебачення та які телеканали стали лідерами телеперегляду

15:20

Лишилося 15 км до Херсона: ЗСУ звільнили ще два села і підходять до окупованого обласного центруВідео

15:00

"Ми їх зупинили": Зеленський заявив, що Росія зазнала у десять разів більше втрат, ніж УкраїнаВідео

14:55

Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation

14:55

Все знову закінчиться російським нападом: експерт пояснив неможливість переговорів України і РФВідео

14:54

Ракети ATACMS з дальністю 257 км можуть бути вже в Україні: Байден натякнув на поставкиВідео

14:47

ЗСУ просуваються на Херсонщині: ворог переміщує сили, частина військ ще на Правобережжі-ОК ПівденьВідео

14:27

"Вовчик плаче десь": Надя Дорофєєва показала гарячі поцілунки з Мішею КацурінимВідео

14:25

Проблеми з органами: названа причина погіршення стану Баскова

Реклама
14:17

Що буде після звільнення Херсона: аналітик розповів про можливі зміни на фронтіВідео

14:03

Горбач розповів, чи може Захід погрозами примусити Україну до переговорів з РФВідео

13:57

Пробили дно: у Лукашенка визнали "нацистським" гасло "Жыве Беларусь!"Відео

13:45

На Херсонському напрямку ЗСУ звільнили 41 населений пункт - Залужний

13:44

Чому воду після варіння овочів на салат Олів'є виливати не можна: 3 способи, які не знали господиніВідео

13:42

Леся Нікітюк стане героїнею "Холостячки"

13:40

Контрнаступ ЗСУ у Херсоні: Зеленський заявив, що військові кроки виконуватимуться у тишіВідео

13:27

Політичний аналітик пояснив, чого хочуть домогтися вороги переговорами з УкраїноюВідео

13:21

Навчався в Харкові та служив у ЗСУ: в Україні ліквідували зрадника з Донецької області

13:18

"Результат наших активних дій": Генштаб відреагував на можливий вихід окупантів з ХерсонаВідео

13:00

Гороскоп на завтра 11 листопада: Рибам посміхнеться удача у всьому, а Діву чекають конфлікти

12:46

І перед гостями не соромно: як прибрати сечовий камінь в унітазіВідео

12:43

"Якщо дати людожеру перекусити - прийде за добавкою": Києву не можна проводити перемовини - астрологВідео

12:18

Життя без Росії: експерт назвав регіони, які можуть відокремитись від РФВідео

12:15

Горбач: Вихід Росії з Херсона - колосальна помилка Кремля, бо це відкриває Україні шлях на КримВідео

12:05

Дочка Брюса Вілліса показала нове фото невиліковно хворого батькаВідео

12:04

"Буде хорошим президентом": дружина Арестовича розповіла про амбіції чоловіка

11:56

"Життя триває": Світлана Тарабарова вагітна втретє

11:40

Зеленського просять втрутитися в ситуацію навколо "Укрнафти" - озброєні особи перебувають в офісі

11:40

Гороскоп на тиждень 14-20 листопада: Близнюкам - сварки, Левам - любов, а Козерогам - неприємності

Реклама
11:30

"Майстри обману та маскування": екскомандувач армією Британії попередив про підлість РФ у ХерсоніВідео

11:26

Масляна 2023: історія свята, традиції, меню і прикмети

11:21

У Росії помер популярний молодий актор Андрій Стоянов

11:16

"Поки вистачає людей, які вже мобілізовані": у Міноборони розповіли, чи буде нова хвиляВідео

11:02

Була в окупації 8 місяців: ЗСУ звільнили Снігурівку в Миколаївській областіВідео

10:57

Путін готує масований ракетний удар по Україні: ЗСУ назвали основні ціліВідео

10:55

Все швидко стане чистим: топ-4 важливих правила для професійного прибирання квартири або будинку

10:50

"Необхідне приниження": ЗСУ майже не залишили ворогам вибору на Херсонщині - SkyNewsВідео

10:30

Ердоган похвалив Путіна за рішення відступити від Херсона і захотів стати посередником у переговорахВідео

10:28

"Все складніше готувати до виступів на публіці": стало відомо про нові проблеми Путіна зі здоров'ям

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти