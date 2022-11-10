У Шойгу кажуть, що відступають від Херсона: пропагандист Конашенков показав карту

Конашенков про відступ військ РФ з Херсона: все йде за планом / Скріншот відео Міноборони РФ

Головний пропагандист Міноборони окупантів Росії Ігор Конашенков заявив, що російська армія відступає від Херсону. Загарбники переміщуються з правобережжя Херсонської області на лівий берег. Все проводиться, мовляв,"за планом".

Під час свого щоденного брифінгу він розповів про те, що ворожі окупаційні війська на Миколаївсько-Криворізькому напрямку здійснюють "маневр".

Вони переміщуються з правобережжя на лівобережжя Херсонщини, мовляв, згідно з "планами".

У Міноборони ворога показали на карті свій відступ / Скріншот відео Міноборони РФ

"На Миколаївсько-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро, в суворій відповідності із затвердженим планом", - підкреслив Ігор Конашенков.

Шойгу оголосив про відведення військ РФ з правобережжя Херсонщини

9 листопада керівник Міноборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу дав команду відводити війська з правобережжя Херсонської області, включаючи місто Херсон. Рішення Москви було озвучено після того, як командир окупантів РФ в Україні Сергій Суровікін заявив про неможливість надалі забезпечувати своє угруповання в цій частині регіону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що українська армія на Херсонському напрямку зруйнувала шляхи логістики і порушила систему управління підрозділами Росії.

У ворожих військ не залишалося іншого виходу, окрім як бігти. Але у військовому командуванні поки не можуть ані спростувати, ані підтвердити їх відхід з Херсона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує наступ з метою звільнення всіх своїх територій.

Проводиться робота і щодо Херсону з Херсонською областю. Реалізація планів відбувається в режимі тиші.

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