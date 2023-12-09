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У Байдена розкрили плани Путіна під час атаки України: наївно вірив в один фактор

Андрій Ганчук
9 грудня 2023, 11:44
Потрібно допомогти Києву відстояти суверенітет, інакше РФ буде на порозі НАТО, і США доведеться виконувати зобов'язання в рамках 5-ї статті, сказав Джон Кірбі.
Путін, Україна
Путін не вірив, що Захід збереже єдність у ситуації великої війни Росії з Україною - Білий дім / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін, коли відправив війська на повномасштабне вторгнення в Україну, вважав, що західний світ не зможе його зупинити і не вірив у можливості США. Вашингтон повинен підтримати суверенітет і незалежність української держави, інакше окупанти опиняться на порозі НАТО і Штатам доведеться виконувати свої зобов'язання в рамках 5-ї статті Альянсу. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомили у Білому домі, він розповів про те, що Путін не вірив у здатність Заходу зупинити Росію, тому й пішов на повномасштабний напад на Україну.

"Він робив ставку на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, тому що не вірив, що Захід зможе зберегти єдність. Він не вірив, що НАТО зможе зберегти єдність. Він не вірив, що Сполучені Штати мають достатню силу", - вважає Кірбі.

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Також він додав, що США повинні допомогти Україні відстояти незалежність і суверенітет держави. Інакше Росія опиниться на порозі Північноатлантичного альянсу, загроза зросте, і Штати будуть змушені виконувати свої зобов'язання в рамках 5-ї статті НАТО, яка передбачає захист кожної країни блоку.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити пана Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні — а вони не просять наших солдатів на своїй території — допомогти їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі", - підкреслив Джон Кірбі.

Війна Росії проти України

Президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України, написали журналісти Reuters. Згідно з їхніми даними, американський глава держави готовий прийняти ініціативи республіканців щодо південного кордону. Це питання, через яке в Конгресі не можуть вирішити питання допомоги Україні та Ізраїлю.

Заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер назвав план США для України на 2024 рік. За його словами, Штати розраховують зміцнити Київ настільки, щоб Росія була змушена сісти за стіл перемовин. Наступного року ЗСУ зможуть провести новий наступ.

Україна і США домовилися про спільне виробництво ППО і снарядів, розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак. Домовленості з Вашингтоном повинні призвести до того, що у Києва має з'явитися більше озброєнь.

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новини США Володимир Путін військова допомога війна Росії та України
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