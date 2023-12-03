УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

Андрій Ганчук
3 грудня 2023, 15:57
Йде війна на виснаження, Україні треба допомогти досягти своїх цілей на полі бою, сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Столтенберг, Україна
В інтересах НАТО не допустити перемогу Путіна у війні проти України - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, УНІАН

Чим більше НАТО підтримує Україну, тим швидше може завершитися війна, яка йде на виснаження. Для української держави перемога агресора Росії стала б трагедією. Блок повинен допомогти Києву досягти свого. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю німецькому ARD він розповів про те, що війна на виснаження триває, і Україні потрібно допомогти досягти своїх цілей.

"У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого... Тільки одне можна сказати точно: чим більше ми підтримуємо Україну, тим швидше ця війна може закінчитися", - сказав Столтенберг.

відео дня

За його словами, потрібно показати Путіну, що йому не вдасться "перечекати" західний світ у війні на виснаження.

"Слід чітко розуміти, що для України перемога Путіна стала б трагедією. Але і для нас це було б небезпечно. Не допустити цю перемогу - в наших інтересах. У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого", - зазначив генсекретар Альянсу.

Також він додав, що у війні бувають різні періоди, проте не повинно бути приводів для відмови від підтримки української держави.

"Ми повинні підтримувати Україну як в погані, так і в хороші часи. Йде війна на виснаження. Війна, де перемагає ефективність, хороша логістика. Підтримувати високий темп виробництва - справа особливої ваги", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що війна переходить у нову фазу. За його словами, Україні не вдалося досягти очікуваного просування в рамках контрнаступу ЗСУ через брак зброї з боку Заходу.

Росія вторгнеться до країн НАТО, якщо Україна втратить стійкість через зниження рівня західної військової допомоги, сказав Володимир Зеленський. У такій ситуації, на думку гаранта, воювати із росіянами доведеться вже американцям.

Війна не закінчиться в 2024 році, вважають у НАТО. Глава Кремля Володимир Путін не демонструє втоми, а Росія, як і раніше, не змінила своїх "цілей" в Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
НАТО Володимир Путін Йенс Столтенберг війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

15:57 Світ
Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

15:06 Політика
Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

14:48 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:10

"Не"розлучений Мурат Налчаджиоглу знявся на тлі бюста чужої жінки

17:05

Що не можна робити 4 грудня, щоб не накликати біду: прикмети і заборони дня

16:50

Чому дітям не можна спати з дорослими: яка небезпека загрожує дитині

16:41

"День перемоги України постійно відтерміновується": експерт назвав причинуВідео

16:27

Прямий, великий або "картоплею": як визначити характер людини за носом

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
16:15

Дезінсектор розповів, чим вигнати щурів і мишей з дому

16:11

Даша Кацуріна розкрила свій рідкісний діагнозВідео

15:57

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

15:21

"Клоун"-путініст Охлобистін зарюмсав через те, що Макаревич "зробив йому боляче"

Реклама
15:11

Любовний гороскоп на тиждень з 4 листопада до 10 грудня: кого із знаків чекає пристрасть та шалена закоханість

15:06

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

14:48

Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

14:31

Вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг: синоптик сказав, де погіршиться погода

14:27

Лілія Ребрик розкрила дату пологів та плани на ім'я третьої дитини

13:55

Божевільна путіністка-"Червона шапочка" Поплавська назвала Лорак зрадницею

13:43

Місячний календар 4 грудня 2023: стрижка в цей день принесе шалену удачу

13:38

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: садівник розкрив, що може їх "вбити"

13:15

До чого падає виделка і яку біду це принесе: про що говорить древня прикмета

13:12

Церковне свято 4 грудня: що не можна робити у Варварин день

12:57

Які продукти подорожчають в Україні до Нового року: на що українцям доведеться розщедритися

Реклама
12:00

"Їх було не двоє, а група": сержант підрозділу розповів подробиці розстрілу військових ЗСУ

11:59

Підвищення українцям пенсій: коли це може статися і яка сума

11:55

Окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані: деталіВідео

11:48

Що робити, якщо в будинку завелася міль: як знайти гнізда і знищити комах

11:41

Гороскоп на завтра 4 грудня 2023: Дівам - швидкі зміни, Козероги - уникайте натовпу

11:31

"Самотужки ми не витягнемо": майор ЗСУ розповів про загрозу Третьої світової

11:07

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня 2023: Козі - прихильність друзів, Собаці - негатив через плітки

11:04

"Іде 3-я хвиля штурмів": окупанти збираються кинути на Авдіївку важку техніку

10:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 грудня: хто встигне розбагатіти в 2023

10:10

Яких подій на фронті варто очікувати взимку:експерт дав прогноз наступу ЗСУВідео

10:05

Гості проситимуть ще: рецепт неперевершеного мандаринового десерту до Нового року

09:59

"Якщо вона була ціллю – це ще гірше": Гетьман пояснив, на що вказує отруєння Буданової

09:25

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 грудня: Скорпіони - подбайте про себе, Діви - потерпіть

09:07

"Пережити українців": голова Пентагону назвав велику помилку диктатора Росії

08:57

РФ влаштувала нічну атаку, ракету збити не вдалося: всі подробиці

08:10

Бої в Авдіївці: що відбувається на фронтіПогляд

08:09

Росіяни розстріляли українських полонених: у ЗСУ підтвердили загибель військових

07:28

Багато снігу та сильний вітер: в ISW розкрили, як негода на фронті сповільнює війну

06:49

З чого ви взяли, що Путін хоче з вами домовлятися?Погляд

06:25

Як правильно – "Фейсбук" чи фейсбук, "Ютуб" чи ютуб: мовознавець розставив крапки над "і"Відео

Реклама
04:40

"На це підуть роки": експерт оцінив, чи зможе РФ захопити великі міста УкраїниВідео

03:24

Погано для здоров'я: фармацевт розповів, чому не можна застеляти ліжко зранку

02:43

Це допоможе зекономити: експерти назвали ідеальну температуру для прання постелі

02:12

Точно не впадете: як зробити так, щоб взуття не ковзало

01:44

"Могли зайти в тил ворога на Луганщину": експерт пояснив, що заважає контрнаступу ЗСУВідео

01:20

Розстріл полонених бійців ЗСУ: реакція на звірячий злочин окупантів РФ

02 грудня, субота
23:15

Нова фаза війни: майор ЗСУ пояснив слова Зеленського і назвав терміни

23:07

Колір одягу по днях: як вибрати правильний колір для кожного дня тижня

23:07

"Заздріть зі своїх нетрів": Волочкова визверилася на хейтерівВідео

22:39

Хочу подякувати Дубаю: Потап бізнес-класом знову махнув в ОАЕ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти