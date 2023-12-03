Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

Йде війна на виснаження, Україні треба допомогти досягти своїх цілей на полі бою, сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

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В інтересах НАТО не допустити перемогу Путіна у війні проти України - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, УНІАН

Чим більше НАТО підтримує Україну, тим швидше може завершитися війна, яка йде на виснаження. Для української держави перемога агресора Росії стала б трагедією. Блок повинен допомогти Києву досягти свого. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю німецькому ARD він розповів про те, що війна на виснаження триває, і Україні потрібно допомогти досягти своїх цілей.

"У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого... Тільки одне можна сказати точно: чим більше ми підтримуємо Україну, тим швидше ця війна може закінчитися", - сказав Столтенберг.

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За його словами, потрібно показати Путіну, що йому не вдасться "перечекати" західний світ у війні на виснаження.

"Слід чітко розуміти, що для України перемога Путіна стала б трагедією. Але і для нас це було б небезпечно. Не допустити цю перемогу - в наших інтересах. У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого", - зазначив генсекретар Альянсу.

Також він додав, що у війні бувають різні періоди, проте не повинно бути приводів для відмови від підтримки української держави.

"Ми повинні підтримувати Україну як в погані, так і в хороші часи. Йде війна на виснаження. Війна, де перемагає ефективність, хороша логістика. Підтримувати високий темп виробництва - справа особливої ваги", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що війна переходить у нову фазу. За його словами, Україні не вдалося досягти очікуваного просування в рамках контрнаступу ЗСУ через брак зброї з боку Заходу.

Росія вторгнеться до країн НАТО, якщо Україна втратить стійкість через зниження рівня західної військової допомоги, сказав Володимир Зеленський. У такій ситуації, на думку гаранта, воювати із росіянами доведеться вже американцям.

Війна не закінчиться в 2024 році, вважають у НАТО. Глава Кремля Володимир Путін не демонструє втоми, а Росія, як і раніше, не змінила своїх "цілей" в Україні.

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