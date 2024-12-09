США завдали 'тактичного удару' по Росії: ситуація для Кремля погіршується

Санкційний удар США по "Газпромбанку" створить значні додаткові проблеми для економіки РФ, однак потрібні комплексні заходи, зазначає аналітик.

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В Росії почались проблеми внаслідок нового рішення США / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

США запровадивши санкції проти "Газпромбанку" завдали "тактичного удару" по Росії

Цей банк був важливим інструментом для отримання інозменої валюти в РФ

Для ефективних ударів по економіці РФ потрібні комплексні заходи

Нещодавно США запровадили санкції проти "Газпромбанку", який довгий час використовувався росіянами для обходу обмежень, торгівлі з іншими країнами та отримання валюти. Це завдало серйозного тактичного удару по економіці Росії, спричинивши різке падіння рубля до 115 за долар, хоча згодом курс стабілізувався на рівні близько 100 рублів за долар. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фінансовий аналітик, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран.

За словами експерта, "Газпромбанк", яким керував колишній розвідник Андрій Акімов, був важливим каналом для отримання іноземної валюти. Попри спроби РФ похвалитися домовленостями зі США щодо обходу санкцій, стратегічно ситуація для країни залишається складною. Росія володіє понад 45 державними банками та численними "приватними" структурами, що функціонують під контролем таких компаній, як "Роснефть" та "Газпром".

"Крім цього, Росія використовує банки в Киргизстані, Казахстані та інших країнах для обходу обмежень. Відкриваються нові схеми розрахунків, створюються банки на іноземних територіях. Наприклад, спільні банки з Японією чи Китаєм, які дозволяють обходити обмеження платежів. До того ж, з часом схеми розрахунків переведуть у менші банки, і на тому все завершиться", - зазначив аналітик.

Віталій Шапран зауважив, що основна проблема Росії полягає в організації розрахунків, які потребують часу та коштів для налагодження. Якщо раніше для цього достатньо було натиснути кнопку, і гроші надходили через "Газпромбанк", то тепер доводиться вигадувати обхідні шляхи, наприклад, проводити операції через Киргизію. Санкції створили певні незручності, тимчасово порушивши роботу валютного ринку РФ приблизно на тиждень, але цього недостатньо.

"Для ефективного впливу потрібен комплекс заходів - арешт танкерів "тіньового флоту", тіньових фондів. Якщо просто заарештувати танкери, але не полювати за неофіційними фондами, росіяни просто наймуть нові. Тим паче, що РФ не купує танкери, а часто лише фрахтує їх. Тому знайде їх у Ліберії, Панамі тощо. Мої колеги з оборонного сектору посміхаються, адже виявляється, що у ліберійських та панамських танкерів з'явилися суто російські назви, тобто росіяни періодично просто глузують зі світових санкцій", - вказує експерт.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Шапрана Главреду про стан економіки РФ:

На його думку, потрібен комплексний підхід, який включатиме санкції на розрахунки, страхування, фрахт, викуп танкерів і обмеження популярних маршрутів для торгівлі російською нафтою.

"Тільки такий підхід може значно ускладнити діяльність Росії, тому що сьогодні досі існують лазівки, якими можна обходити санкції", - резюмував Віталій Шапран.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, різке падіння рубля в Росії пов'язане із запуском міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник". Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, підкресливши, що ця дія Кремля стала сигналом для світу про небажання вести перемовини і готовність до подальшої ескалації війни.

Російський президент Володимир Путін продовжує наполягати на війні проти України, незважаючи на серйозні економічні наслідки для своєї країни. Як зазначив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, ця політика призведе до економічного занепаду Росії на десятиліття.

Тим часом, рубль продовжує втрачати вартість, посилюючи економічну нестабільність у РФ. Цього тижня Центральний банк Росії втрутився, аби стабілізувати курс рубля, який впав до рівня 114 за долар — найнижчого з березня 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну. У відповідь ЦБР оголосив, що припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2024 року. За інформацією Newsweek, ці заходи демонструють критичний стан російської економіки.

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Хто такий Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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