Туреччина отримала серйозне попередження від США: до чого тут поставка зброї для РФ

Протягом останніх тижнів Туреччина запровадила заборону на експорт понад 40 категорій товарів.

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Туреччина отримала попередження від США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Туреччина заборонила експорт до країни-агресорки Росії товарів військового призначення. Це сталось після попередження від Сполучених Штатів Америки.

За даними видання Financial Times, протягом останніх тижнів Туреччина запровадила заборону на експорт понад 40 категорій товарів американського походження. Мова про мікросхеми і системи дистанційного керування, а також інші товари зі списку 50 "високопріоритетних" складеного США, Великою Британією, ЄС і Японією.

Також у списку вказано сучасну електроніку, процесори, карти пам'яті, верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.

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Як пише ЗМІ, наразі митна система Туреччини не дозволяє експорт цих товарів до Росії, але раніше такі поставки були можливі.

"Ми віримо, що турецький уряд почув і зрозумів нашу стурбованість. Ми оптимістично налаштовані на посилення співпраці в майбутньому", - сказав журналістам помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Відносини Росії та Туреччини - що відомо

Нагадаємо, що у Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах. Затягування повномасштабної війни Росії та України є недоречним, однак це ні в якому разі не означає, що Україна має здатися. Як можливий варіант закінчення війни Туреччина розглядає мирні переговори.

У Ердогана винесли вимогу Путіну щодо Криму і всіх захоплених земель. Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах обстоює, що повернення окупованих територій, включно з Кримом, є вимогою міжнародного права.

Як Туреччина серйозно підставила Росію. Відомо, що відносини між Туреччиною та Росією є досить складними і мають тривалу історію, яка охоплює як періоди конфліктів, так і співпраці. Останньою краплею стало те, що російські підприємці категорично проти проведення угод через Туреччину.

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