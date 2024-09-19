Ердоган плюнув Путіну в обличчя: як Туреччина серйозно підставила Росію

Цукерково-букетний період закінчився, і з'ясувалося, що нічого, власне, двох стратегічних партнерів не пов'язує.

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Через загрозу санкцій США Туреччина кинула екссоюзника РФ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Щоб уникнути можливих санкцій за співпрацю з Росією та Білоруссю, всі банки Туреччини, за винятком Emlak Katılım, відмовилися від операцій з цими країнами. За даними росЗМІ, турецькі фінансові установи із західною участю вже припинили обслуговувати операції, пов'язані з Росією.

Все більше почало надходити повідомлень про те, що російські підприємці стикаються з проблемами при оплаті в турецьких банках, а контрагенти вимагають альтернативних способів оплати.

Останньою краплею стало те, що російські підприємці категорично проти проведення угод через Туреччину.

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Як результат, Туреччина перестала бути хабом для контрабанди товарів до Росії, пише російський економічний аналітик Анатолій Несміян. За його словами, санкції продовжують послідовно та систематично душити російську економіку.

"Санкції - це така штука, яка діє повільно, невідворотно і системно. Поточний ефект від них у кожен конкретний момент часу начебто і невеликий, але системність створює ефект накопичення, коли кожен новий період часу стає гіршим і складнішим за попередній. Рано чи пізно раптом виявляється, що ситуація на тому чи іншому напрямі стала критичною, причому цей стан виникає теж повільно, поступово, але абсолютно невідворотно", - наголошує він.

Економічний аналітик Анатолій Несміян пояснює, що саме тому Туреччина випала з російського інформаційного порядку денного. Ердоган не дзвонить Путіну, не літає до Сочі, не висуває жодних нових ініціатив, пов'язаних із Росією.

"Цукерково-букетний період закінчився, і з'ясувалося, що нічого, власне, двох стратегічних партнерів не пов'язує. До речі, подібна ситуація дзеркальна щодо всіх "стратегічних партнерів" нинішньої Росії, якщо тільки не брати до уваги партнерство з ізгоями або мафіозними територіями типу Ірану або Венесуели. Але користі з них, як можна зрозуміти, і так небагато", - додає він.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить "політику балансу". На початку липня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Казахстані, а пізніше взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому російській загрозі. Туреччина підтримує зв'язки з Москвою та не дотримується санкцій проти РФ, які підтримала більшість партнерів країни по НАТО. Туреччина постачає Києву безпілотники і військові кораблі, але продовжує купувати російську нафту і газ. Вона відігравала активну дипломатичну роль, максимально використовуючи свою позицію чорноморського сусіда як Росії, так і України. Анкара виступила посередником в укладенні угоди про постачання українського зерна.

Туреччина та Україна - останні новини

Нещодавно у Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах. Як можливий варіант закінчення війни Туреччина розглядає мирні переговори, в результаті яких має бути збалансована домовленість.

Аналітик Юрій Богданов розповів про багатовекторність Ердогана та відношення до України. За його словами, президент хоче ствердити Туреччину як логістичний і геополітичний суперхаб.

До слова, президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні. Він також наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

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