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На місці удару - пожежа: Росія атакувала Харків КАБами - куди влучив ворог

Юрій Берендій
22 жовтня 2024, 22:07
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Росіяни вдарили КАБами по Харкову, зафіксовані влучання у Холодногірському, Київському та Салтівському районах міста, зазначив Ігор Терехов.
На місці удару - пожежа: Росія атакувала Харків КАБами - куди влучив ворог
Росія атакувала Харків КАБами - куди влучив ворог / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що сказав Терехов:

  • РФ атакувала Харків КАБами
  • У Холодногірському районі міста почалась пожежа
  • У Київському районі зафіксовано приліт біля навчального закладу

На вечір 22 жовтня російські окупанти завдали масштабних ударів керованими авіабомбами по Харкову. На місці одного із ударів - зафіксовано пожежу. Про це у своєму Telegram написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у місті пролунало кілька вибухів внаслідок російських ударів керованими авіабомбами.

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"Будьте обережні. Можливі повторні пуски", - наголосив він.

Згодом він зазначив, що на місці одного з ударів КАБом Холодногірському районі міста почалась пожежа.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ще є інформація про ворожий удар по Салтівському району", - написав він.

Терехов зазначив, що внаслідок прильоту поряд із навчальним закладом в Київському районі Харкова у житлових будинках навколо частково повилітали шибки.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - резюмував мер міста.

На місці удару - пожежа: Росія атакувала Харків КАБами - куди влучив ворог
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія намагається просуватися в Харківській області, прагнучи взяти Харків під вогневий контроль, розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, окупанти можуть застосувати звичну тактику терору, масово використовуючи авіабомби КАБ, щоб "пробити собі шлях до міста", знищуючи все на своєму шляху.

24 вересня російські війська атакували Харків авіабомбами. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті удару по багатоповерхівці в Київському районі будівля частково обвалилася з восьмого по третій поверх.

Днем раніше, 23 вересня, російські окупанти також атакували Харківщину КАБами. В ОВА уточнили, що удар був завданий по лісосмузі на околицях Харкова.

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