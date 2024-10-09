У Ердогана винесли вимогу Путіну щодо Криму і всіх захоплених земель

Туреччина закликала до припинення окупації територій України.

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У Ердогана підтримали Україну в питанні повернення Криму та інших окупованих Росією територій / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Офіційна Анкара підтримує повернення тимчасово окупованих територій України під контроль Києва, включно із захопленим Кримом. Вимоги міжнародного права мають бути виконані. Про це заявив головний радник Туреччини Ялчин Топчу.

Як повідомляє Укрінформ, під час зустрічі в Туреччині із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом він сказав про те, що Анкара на всіх платформах відстоює повернення Україні захоплених російськими військами територій.

"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах обстоює, що повернення окупованих територій, включно з Кримом, є вимогою міжнародного права. Туреччина прагне, щоб триваюча окупація і війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися, і твердо виступає за це на всіх міжнародних платформах, робить свій внесок у забезпечення сталого миру в нашому регіоні та миру для майбутнього всього людства", - зазначив Топчу. відео дня

Представники України під час зустрічі висловили сподівання на те, що Анкара посприяє у звільненні кримських татар, військових і цивільних українців, яких взяла в полон Росія.

"Тут дуже важливим є поєднання зусиль як держави, так і громадянського суспільства. В Україні громадські організації роблять дуже багато для захисту прав громадян України", - наголосив радник посольства України в Туреччині Денис Золотарьов.

Повернення Криму в Україну - головні новини:

Кримський півострів має повернутися до складу України згідно з міжнародним правом, нещодавно заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - наголосив Ердоган під час свого відеозвернення до учасників Кримської платформи, саміт якої відбувся у вересні.

Україна боротиметься за звільнення Криму, сказав президент Володимир Зеленський на Кримській платформі.

За його словами, потрібно добитися того, щоб витіснити чужинців з окупованого півострова.

У Сил оборони є план, як повернути Крим і зруйнувати Кримський міст, говорили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Утім, деталі не розголошуються.

Хто такий Ялчин Топчу Ялчин Топчу - турецький політичний діяч. У період з 28 серпня по 17 листопада був міністром культури. У 2009-2011 роках очолював Партію великої єдності, пише Вікіпедія. Радник президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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