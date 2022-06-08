Туреччина купує вкрадене українське зерно: Росія видає його за своє - посол

Туреччина купує вкрадене українське зерно / pixabay

Росія продає Туреччині вкрадене українське зерно, видаючи за своє. Про шахрайську схему детальніше розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Укрінформ.

За його даними, росіяни транспортують вкрадене зерно в порти РФ, а потім везуть його на продаж вже з підробленими документами. Посол вважає, що лише завдяки цим документам турецькі правоохоронці не бачать порушення.

"Агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом до Севастополя, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, немов це російське зерно. Якби воно заходило за документами з Севастополя або Херсона, ніхто б його не приймав. Оскільки роблять вигляд, що завозять з Краснодара або Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає. Це створює небезпечний прецедент. І ми повинні такі дії РФ припинити", - заявив Василь Боднар.

Українська сторона фіксує і документує всі порушення і кожну крадіжку зерна. Київ відправив Анкарі перелік суден, які використовуються Росією і третіми особами для нелегального експорту вкраденої пшениці. Анкара пообіцяла вжити заходів.

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Раніше в Туреччині повідомили про переговори з Україною, Росією і ООН, на яких обговорюється безпечний експорту зерна з українських портів. Очікується, що сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання, щоб обговорити деталі "дорожньої карти".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може скористатися "зеленим коридором" та розпочати наступ на Одесу.

Пізніше у Туреччині заявили, що хочуть, аби їх "робота" у деблокаді Чорного моря була оплачена. У якості плати вони розглядають можливість купувати українське зерно зі знижкою у 25%.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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