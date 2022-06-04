У Севастополі окупанти щодня вантажать українське зерно

Рашисти вантажать українське зерно

У Севастопольській бухті 3 червня водіям біля зернового терміналу стало відразу два невеликих балкери класу "річка-море", пише видання Крим.Реалія.

"На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над судами висить біла імла - так зазвичай буває під час завантаження зернових культур", - йдеться в повідомленні.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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