Експорт зерна: у МЗС України відреагували на позицію Туреччини та звинуватили Росію

Поки Україна спільно з ООН та партнерами працює над створенням гуманітарного коридору для експорту зерна, а Росія цей процес ускладнює.
Українська сторона відкине будь-які договори щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони не будуть враховувати інтереси Києва, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
У той же час, у відомстві цінують зусилля Туреччини у вирішенні цієї проблеми.
Як зазначили в МЗС, поки Україна спільно з ООН і партнерами працює над створенням гуманітарного коридору для експорту зерна, то Росія своїми агресивними діями це ускладнює. Зокрема, обстрілом зернового терміналу в Миколаєві росіяни поставили під сумнів дотримання гарантій ненападу на Одесу.
"Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання відповідної зброї Україні для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення Військово-Морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - підкреслили в Міністерстві.
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У відомстві також відреагували на зусилля Туреччини вирішити цю проблему шляхом досягнення домовленостей з Росією.
"Цінуємо зусилля Туреччини. У той же час повинні відзначити, що поки відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною і Росією. При цьому підкреслюємо, що рішення повинні прийматися за участю всіх причетних сторін. Будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться в заяві МЗС.
Водночас у міністерстві зазначили, що Україна вже почала експорт зерна на світовий ринок. Зерно постачають вантажівками, залізницею та річковим транспортом.
РФ викрадає українське зерно
У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.
Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.
Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.
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