Експорт зерна: у МЗС України відреагували на позицію Туреччини та звинуватили Росію

У МЗС відреагували на ситуацію з експорту зерна / ua.depositphotos.com

Українська сторона відкине будь-які договори щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони не будуть враховувати інтереси Києва, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У той же час, у відомстві цінують зусилля Туреччини у вирішенні цієї проблеми.

Як зазначили в МЗС, поки Україна спільно з ООН і партнерами працює над створенням гуманітарного коридору для експорту зерна, то Росія своїми агресивними діями це ускладнює. Зокрема, обстрілом зернового терміналу в Миколаєві росіяни поставили під сумнів дотримання гарантій ненападу на Одесу.

"Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання відповідної зброї Україні для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення Військово-Морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - підкреслили в Міністерстві.

читайте такожСкандал навколо зерна розгорається: Туреччина відмовилася від індійської пшениці-ЗМІ

У відомстві також відреагували на зусилля Туреччини вирішити цю проблему шляхом досягнення домовленостей з Росією.

"Цінуємо зусилля Туреччини. У той же час повинні відзначити, що поки відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною і Росією. При цьому підкреслюємо, що рішення повинні прийматися за участю всіх причетних сторін. Будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться в заяві МЗС.

Водночас у міністерстві зазначили, що Україна вже почала експорт зерна на світовий ринок. Зерно постачають вантажівками, залізницею та річковим транспортом.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

Читайте також: