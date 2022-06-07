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Хочуть зерно з великою знижкою: Туреччина поставила умову за деблокаду Чорного моря

7 червня 2022, 17:12

За словами міністра, Туреччина в цій ситуації стане гарантом того, що флот РФ не буде атакувати судна з зерном.

Туреччина, пшениця,
Туреччина / pixabay

Туреччина хоче купувати українське зерно зі знижкою в 25%, яке поки що заблоковано в портах.

Як заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, такі поступки можуть стати своєрідною "платою" за те, що Стамбул посприяє деблокаді Чорного моря, де зараз не можуть ходити судна через агресивні дії Росії, пише Yeni Safak.

Він також повідомив, що вже цього тижня в Стамбулі відбудуться переговори за участю України, Росії та ООН про зернові коридори в Чорному морі.

"Є домовленості з Україною про закупівлю зерна з 25%-знижкою... Однак вони стикаються з дилемою в питаннях безпечного експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром в цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", – сказав Кірішчі.

Він уточнив, що знижка почне діяти, коли буде організований безпечний експорт зерна з порту Одеси по морю. Для цього порт і прилеглі води повинні бути розміновані.

За словами міністра, Туреччина в цій ситуації стане гарантом того, що флот РФ не буде атакувати судна з зерном.

"Як Туреччина, ми говоримо Україні: "Ви зможете вивезти продукти, Росія не нападе на вас, коли відкриється коридор"... Ми намагаємося бути мостом між двома країнами", - заявив Кірішчі.

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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війна в Україні Чорне море зерно
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