У Туреччині розповіли про підготовку Києвом, Москвою та ООН "зернового коридору" з українських портів

У Туреччині говорять про можливість розмінування територій навколо чорноморських портів і постачання запасів українського зерна на зарубіжні ринки.
В результаті переговорів Туреччини з Україною, Росією та ООН формується механізм, що забезпечує безпечну доставку зерна із заблокованих окупантами РФ портів України на світові ринки.
За підсумками переговорів турецької сторони з представниками з РФ, України та ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить функціональність "зернового коридору" під егідою Всесвітньої організації. Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на дипломатичні джерела.
Очікується, що всі зацікавлені сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання з метою обговорення деталей "дорожньої карти". У чотиристоронньому форматі плануються до розгляду питання:
- маршрут;
- страхування;
- безпека суден;
- розмінування портів;
- склад Командного центру.
"Таким чином, завдяки механізму, який також позитивно сприймають в РФ і Україні, стане можливим розмінування територій навколо чорноморських портів і постачання запасів зерна на зарубіжні ринки", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що центр, який регулює взаємодію між Росією і Україною за посередництва Туреччини в координації з ООН, планується створити в Стамбулі.
В рамках цієї ініціативи на світові ринки плануєте вивезти 20 млн тонн зерна.
Однією з головних тем телефонних розмов президента Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним - був саме "зерновий коридор", додає турецьке агентство.
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Нагадаємо, раніше відбулися переговори між Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом.
Турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.
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