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Росія може напасти на Одесу після відновлення експорту зерна - Кулеба

4 червня 2022, 07:32

Росія не дала жодних гарантій для відновлення безпечного експорту пшениці.

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РФ може напасти на Одесу після початку експорту зерна / Фото pixabay.com, Reuters

Росія блокує українські порти, які раніше активно використовувалися для експорту пшениці. Україна розглядає можливість створення умов для відновлення експорту, однак після цього може початися наступ РФ на Одесу. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що відновити експорт зерна можна було б з Одеського порту, проте Росія не дала жодних гарантій безпеки і може скористатися цим для нападу.

"Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки немає ніяких гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН і партнерами", - написав міністр.

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Раніше в Туреччині повідомили про переговори з Україною, Росією і ООН, на яких обговорюється безпечний експорту зерна з українських портів. Очікується, що сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання, щоб обговорити деталі "дорожньої карти".

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

Інші новини:

війна в Україні Одеса Кулеба зерно російське вторгнення
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